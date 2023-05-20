4 продукта и напитка, которые побеждают вздутие живота - гастроэнтеролог Алисова

"Хотя вздутие живота является обычным явлением, это не должно быть вашим обычным ощущением после каждого приема пищи. Наш современный образ жизни часто является сильным фактором, способствующим таким симптомам здоровья кишечника, как вздутие живота, воспаление, нерегулярные движения кишечника и дискомфорт в животе", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Вода

Ферментированные продукты и напитки

Овощные и фруктовые соки

Овощи и клетчатка

«Включите в свой рацион много растительной клетчатки, особенно если у вас медленный транзит — увеличение количества клетчатки вместе с жидкостью помогает эффективно перемещать пищу по пищеварительному тракту и предотвращает образование газов, вызывающих вздутие живота».

Около 25 процентов здоровых людей в какой-то момент испытывают вздутие живота. Хотя это обычно вызвано скоплением газов в кишечнике, это также может быть результатом проблем с пищеварением, таких как запор или непереносимость пищи.И если это продолжается более трех недель и более, стоит обратиться к врачу.Врач порекомендовала четыре «лучших» продукта и напитка, которые помогут уменьшить вздутие живота.Вода помогает очистить вашу систему, в ней нет неприятных сахаров или калорий, она может помочь вам лучше переваривать пищу, а также предотвратить переедание.Кефир, чайный гриб и кимчи, а также другие ферментированные продукты в целом отлично подходят для пищеварения и способствуют процветанию хороших бактерий, но проверьте содержание сахара и других добавок в купленных в магазине версиях.Они отлично подходят для выведения токсинов, снабжения витаминами и другими питательными веществами для энергии и восстановления клеток.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.