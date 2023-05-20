Кардиолог Варфоломеев назвал диету, которая сохраняет молодость сосудов

Как специалисты измеряют возраст судов?

"Чтобы определить возраст наших сосудов, кардиологи смотрят на аорту, главную артерию. Это самая крупная артерия в организме человека. От него отходят сосуды, которые транспортируют богатую кислородом кровь от сердца ко всему телу. С возрастом эластичные волокна в стенке артерии могут начать рваться. Следовательно, жесткость аорты измеряет эластичность волокон стенки кровеносного сосуда", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Чем зеленая средиземноморская диета?

Для чего здоровым кровеносным сосудам нужны полифенолы?

"Это клетки внутренней стенки сосуда. Чем они крепче и здоровее, тем ровнее и моложе сосуды – и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты".

Какая еда лучше всего подходит для здоровых сосудов?

"Пример: брокколи и желтый перец на основное блюдо, возможно, кусочек рыбы (омега-3 жирные кислоты), на десерт красное яблоко, ягоды в зависимости от сезона".

Сохранить сосуды молодыми означает сохранить их эластичными. Это предотвращает тугоподвижность, которая, в свою очередь, способствует атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам. Важную роль в этом играет диета. Особо положительное влияние на сосуды оказывает «зеленая» средиземноморская диета.Традиционная средиземноморская диета означает: много свежих овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки и орехи, мало мяса, много рыбы и высококачественные масла, такие как оливковое масло. Девиз так называемой зеленой средиземноморской диеты: еще меньше животных, еще больше растений.Полифенолы включают флавоноиды, антоцианы и фенольные кислоты. В организме они функционируют как защитный экран для эндотелия.В каждый прием пищи должны входить овощи и фрукты разных цветов. Это гарантирует максимально возможное количество различных полифенолов. Самый простой способ - с цветами светофора зеленый, желтый, красный.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

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