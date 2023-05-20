Кардиолог Варфоломеев назвал диету, которая сохраняет молодость сосудов
Средиземноморская диета – это слышал каждый, кто занимается питанием для сердца, хотя бы раз. Но «зеленая» средиземноморская диета? Недавнее исследование показало, что он оказывает положительное влияние на старение сосудов. Что входит в ваше меню для этого.
Сохранить сосуды молодыми означает сохранить их эластичными. Это предотвращает тугоподвижность, которая, в свою очередь, способствует атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам. Важную роль в этом играет диета. Особо положительное влияние на сосуды оказывает «зеленая» средиземноморская диета.
Как специалисты измеряют возраст судов?
"Чтобы определить возраст наших сосудов, кардиологи смотрят на аорту, главную артерию. Это самая крупная артерия в организме человека. От него отходят сосуды, которые транспортируют богатую кислородом кровь от сердца ко всему телу. С возрастом эластичные волокна в стенке артерии могут начать рваться. Следовательно, жесткость аорты измеряет эластичность волокон стенки кровеносного сосуда", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Чем зеленая средиземноморская диета?
Традиционная средиземноморская диета означает: много свежих овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки и орехи, мало мяса, много рыбы и высококачественные масла, такие как оливковое масло. Девиз так называемой зеленой средиземноморской диеты: еще меньше животных, еще больше растений.
Для чего здоровым кровеносным сосудам нужны полифенолы?
Полифенолы включают флавоноиды, антоцианы и фенольные кислоты. В организме они функционируют как защитный экран для эндотелия.
"Это клетки внутренней стенки сосуда. Чем они крепче и здоровее, тем ровнее и моложе сосуды – и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты".
Какая еда лучше всего подходит для здоровых сосудов?
В каждый прием пищи должны входить овощи и фрукты разных цветов. Это гарантирует максимально возможное количество различных полифенолов. Самый простой способ - с цветами светофора зеленый, желтый, красный.
"Пример: брокколи и желтый перец на основное блюдо, возможно, кусочек рыбы (омега-3 жирные кислоты), на десерт красное яблоко, ягоды в зависимости от сезона".
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