Нутрициолог Строков перечислил продукты, которые омолаживают все клетки организма

Кишечник как «домашняя аптека»

"Я рекомендую диету с высоким содержанием клетчатки с луком-пореем, пастернаком, свеклой, яблоками и орехами кешью. Эти продукты положительно влияют на флору кишечника, они вызывают своеобразный оплодотворяющий эффект для поселившихся там бактерий", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Маленькие помощники

"Мы можем активировать сиртуины с помощью так называемых полифенолов в нашей пище. Поскольку их трудно получить из обычных продуктов в достаточно больших количествах — вы можете найти их в куркуме, красном луке, малине, смородине, ежевике, а также в имбире и чесноке, а также в черном кофе и темном шоколаде — вы также можете работа с БАДами".

С возрастом компетенция наших клеток продолжает снижаться, это постепенный процесс — и в среднем он начинается в возрасте 25 лет. Результат: мы стареем. По общему признанию, это не очень хорошая новость, но мы не должны сидеть сложа руки.Здоровье клеток определяется тремя клеточными компетенциями, на которые мы можем положительно повлиять. Мы контролируем 80 процентов нашего здоровья посредством ежедневного перепрограммирования нашей эпигенетики, и только 20 процентов предопределены нашей врожденной генетикой.Здоровое и сбалансированное питание – это самое главное. Он формирует основу для долгой жизни, потому что поддерживает наши клетки в форме – правильные продукты замедляют процесс старения в организме.Если вы хотите сделать что-то хорошее для себя и своего тела, работайте над укреплением так называемыхИ не только это: они помогают нам оставаться молодыми, потому что они специально способствуют обновлению клеток и восстанавливают повреждения ДНК, возникающие в ходе естественного процесса старения хромосом.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.