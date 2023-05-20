Врач Андреева: эти мифы о здоровье можно смело забыть - осанка, цистит, белые пятна ногтях

Миф о здоровье белые пятна на ногтях

"Белые пятна — это просто маленькие воздушные карманы, и с медицинской точки зрения они не представляют опасности. Они просто вырастают со временем", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Втягивание соплей при простуде





"Хотя подтягивать жидкость в носу вверх считается негигиеничным, на самом деле нос таким образом очищается. Слизь попадает в желудок и выводится там под действием желудочной кислоты. С другой стороны, чрезмерное сморкание и сморкание не рекомендуется — это может создать опасное давление в голове".

Сидение на холодных камнях вызывает цистит?

Сидеть прямо за столом

Некоторые мифы о здоровье сохраняются: например, если вы сядете на холодный пол, вы заразитесь инфекцией мочевого пузыря. Но какова истина этой мудрости?У некоторых людей есть белые пятна на ногтях. Распространенное объяснение: плохое питание и, как следствие, дефицит кальция.У вас простуда? Поэтому слизь должна выйти из организма как можно быстрее. Не совсем так.Это тоже неправда. Бактерии всегда являются причиной инфекций мочевыводящих путей. Обычно они попадают в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал. Однако поддержание живота в тепле может препятствовать распространению бактерий. Тепло способствует циркуляции крови и, таким образом, собственной защитной функции организма. Холод, с другой стороны, способствует росту бактерий.«Сидеть надо прямо, иначе сгорбишься!». Кто еще не слышал этих наставлений? Но на самом деле странное сидение лучше, чем его репутация. Когда вы сидите прямо под углом 90 градусов, ваш позвоночник подвергается еще большей нагрузке, чем когда вы «валяетесь» с наклоненной спинкой.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

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