Невролог Алехина назвала эффективные методы профилактики мигрени
Страдающие знают, что мигрень — это гораздо больше, чем пульсирующая боль.
Что такое мигрень?
Мигрень обычно характеризуется приступами головной боли, сопровождающимися тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету или шуму. Пациенты используют такие термины, как «отбойный молоток в голове».
Во время фазы головной боли боль распространяется на область шеи и может быть колющей, тупой, пульсирующей или визжащей. Мигрень значительно чаще встречается у женщин - 22 процента мужчин, но более 32 процентов женщин страдают от нее.
Симптомы мигрени
- Мигрень обычно возникает с одной стороны, в ходе приступа сторона может меняться
- Пульсирующие проколы в глазах, шее и висках
- Частые побочные эффекты: тошнота, рвота, чувствительность к свету и шуму
- приступы преимущественно умеренной или сильной боли
- Боль значительно усиливается даже при очень небольшой физической нагрузке.
- Приступы обычно длятся от 4 до 72 часов
Профилактика – так вы можете предотвратить приступы мигрени
"Профилактику приступов мигрени с помощью медикаментов следует рассматривать дифференцированно, взвешивая преимущества и недостатки каждого пациента индивидуально. Большинство пациентов предпочитают препараты для неотложной помощи, например, триптаны. Однако в клинических исследованиях бета-блокаторы, антидепрессанты или ацетилсалициловая кислота в малых дозах доказали свою эффективность в предотвращении приступов головной боли", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Необходимо обсудить с лечащим врачом возможность медикаментозной профилактики, и если да, то какую.
Спорт как профилактика мигрени
Ученые показали, что всего два часа упражнений в неделю могут быть столь же эффективными для предотвращения приступов мигрени.
"Приступы мигрени уменьшились у всех 91 испытуемых трех групп. Таким образом, лекарство не обязательно более эффективно, чем упражнения или методы релаксации."
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