Невролог Алехина назвала эффективные методы профилактики мигрени

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Невролог Алехина назвала эффективные методы профилактики мигрени


Страдающие знают, что мигрень — это гораздо больше, чем пульсирующая боль.


Что такое мигрень?


Мигрень обычно характеризуется приступами головной боли, сопровождающимися тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету или шуму. Пациенты используют такие термины, как «отбойный молоток в голове».

Во время фазы головной боли боль распространяется на область шеи и может быть колющей, тупой, пульсирующей или визжащей. Мигрень значительно чаще встречается у женщин - 22 процента мужчин, но более 32 процентов женщин страдают от нее.


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Симптомы мигрени

  • Мигрень обычно возникает с одной стороны, в ходе приступа сторона может меняться
  • Пульсирующие проколы в глазах, шее и висках
  • Частые побочные эффекты: тошнота, рвота, чувствительность к свету и шуму
  • приступы преимущественно умеренной или сильной боли
  • Боль значительно усиливается даже при очень небольшой физической нагрузке.
  • Приступы обычно длятся от 4 до 72 часов

Профилактика – так вы можете предотвратить приступы мигрени


"Профилактику приступов мигрени с помощью медикаментов следует рассматривать дифференцированно, взвешивая преимущества и недостатки каждого пациента индивидуально. Большинство пациентов предпочитают препараты для неотложной помощи, например, триптаны. Однако в клинических исследованиях бета-блокаторы, антидепрессанты или ацетилсалициловая кислота в малых дозах доказали свою эффективность в предотвращении приступов головной боли", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Необходимо обсудить с лечащим врачом возможность медикаментозной профилактики, и если да, то какую. 


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Спорт как профилактика мигрени


Ученые показали, что всего два часа упражнений в неделю могут быть столь же эффективными для предотвращения приступов мигрени.

"Приступы мигрени уменьшились у всех 91 испытуемых трех групп. Таким образом, лекарство не обязательно более эффективно, чем упражнения или методы релаксации."



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