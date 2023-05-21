Невролог Алехина назвала эффективные методы профилактики мигрени

Что такое мигрень?

Симптомы мигрени

Мигрень обычно возникает с одной стороны, в ходе приступа сторона может меняться

Пульсирующие проколы в глазах, шее и висках

Частые побочные эффекты: тошнота, рвота, чувствительность к свету и шуму

приступы преимущественно умеренной или сильной боли

Боль значительно усиливается даже при очень небольшой физической нагрузке.

Приступы обычно длятся от 4 до 72 часов





Профилактика – так вы можете предотвратить приступы мигрени

"Профилактику приступов мигрени с помощью медикаментов следует рассматривать дифференцированно, взвешивая преимущества и недостатки каждого пациента индивидуально. Большинство пациентов предпочитают препараты для неотложной помощи, например, триптаны. Однако в клинических исследованиях бета-блокаторы, антидепрессанты или ацетилсалициловая кислота в малых дозах доказали свою эффективность в предотвращении приступов головной боли", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Спорт как профилактика мигрени

"Приступы мигрени уменьшились у всех 91 испытуемых трех групп. Таким образом, лекарство не обязательно более эффективно, чем упражнения или методы релаксации."

Мигрень обычно характеризуется приступами головной боли, сопровождающимися тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету или шуму. Пациенты используют такие термины, какВо время фазы головной боли боль распространяется на область шеи и может быть колющей, тупой, пульсирующей или визжащей. Мигрень значительно чаще встречается у женщин - 22 процента мужчин, но более 32 процентов женщин страдают от нее.Необходимо обсудить с лечащим врачом возможность медикаментозной профилактики, и если да, то какую.Ученые показали, что всего два часа упражнений в неделю могут быть столь же эффективными для предотвращения приступов мигрени.Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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