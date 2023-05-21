Нутрициолог Строков: продукты богатые магнием и салициловой кислотой помогают при мигрени - список

"Двойное слепое контролируемое исследование не смогло подтвердить триггер головной боли после посещения китайского ресторана, который считается безопасным", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строкв специально для МеикФорум.

Еда от головной боли

"Если вы хотите поддержать лекарственную терапию мигрени натуральными средствами, вы можете перекусывать финиками, изюмом или курагой, так как они содержат большое количество натуральной салициловой кислоты".

Магний против мигрени

Теория о том, что прием определенных продуктов вызывает приступы мигрени, противоречива как никогда. Возьмем, к примеру, так называемый синдром китайского ресторана. Ответственность за это долгое время возлагалась на усилитель специй глутамат.Более реально стремиться к симптоматическому улучшению.Эти сухофрукты могут оказывать болеутоляющее действие при головной боли. Поскольку недостаток магния также может вызывать мигрень, рекомендуются натуральные йогурты или кефир.Нормальная потребность в магнии составляет от 300 до 400 мг в день. Для профилактики мигрени терапевтически рекомендуемая доза составляет 600 мг.Бутылка лечебной воды, богатой магнием, уже может способствовать хорошему снабжению со значениями от 100 до 300 мг на литр.Другими хорошими источниками магния являются цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и зеленые овощи. Магний также играет роль при стрессе, потому что при стрессе организм теряет много магния с мочой. Страдающие мигренью должны защищаться от стресса двумя способами: он провоцирует приступы и «ворует» у них ценный магний.Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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