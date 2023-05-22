Диетолог Пономарева назвала 3 способа перестать заедать стресс

1. Ешьте в течение дня

"Первый важный шаг в борьбе со стрессовым перееданием кажется довольно простым: избегайте тяги к еде, съедая достаточное количество пищи в течение дня"., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФопум.

2. Обеспечьте организм хорошими питательными веществами

"Например, отлично подойдут яблоки или бананы с арахисовым или миндальным маслом, натуральный йогурт с ягодами и орехами".

3. Методы управления стрессом

Спокойное, глубокое дыхание

Прогрессивная мышечная релаксация

Двигайте телом - будь то занятия спортом , прогулки, йога , танцы и т.д.

, прогулки, йога , танцы и т.д. Позвоните близкому человеку и обсудите ситуацию

Спокойный сон

Высвобождение негативных эмоций - плач может быть очень полезным

Стрессовое питание может на самом деле помочь вам справиться с негативными эмоциями в течение короткого периода времени, поскольку еда делает прием пищи более приятным и полезным.Эта мера проста, но тем более эффективна. Потому что чем больше вы голодны, тем выше вероятность того, что вы, не задумываясь, потянетесь за следующей лучшей закуской.Хорошая смесь сложных углеводов, белков, пищевых волокон и полезных жиров имеет решающее значение для оптимального питания организма и поддержания его сытости в течение длительного времени.Здоровые закуски также могут помочь вам пережить день без приступов стресса от еды. Чтобы быть удовлетворенным этим, небольшое освежение должно включать свежую пищу.Если стрессовые ситуации накапливаются, в вашем репертуаре должны быть разные стратегии, чтобы иметь возможность принимать прямые меры против стресса. Основная цель заедания при стрессе — заглушить неприятные ощущения. Как бы вы ни наслаждались едой, это точно не решит проблему.Ранее МедикФорум писал о причинах жира на животе.

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