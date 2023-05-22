Диетолог Пономарева объяснила, полезна ли смесь орехов и сухофруктов

169 Фото: https://unsplash.com/photos/evsoUV1EyXY
Диетолог Пономарева объяснила, полезна ли смесь орехов и сухофруктов


Смеси орехов и сухофруктов, которые лежат на полках супермаркетов, содержит много ценных питательных веществ, таких как витамин Е, ненасыщенные жирные кислоты и клетчатка, которые важны для здорового питания. Тем не менее, вы также должны обращать внимание на калории при употреблении таких  смесей, по мнению диетолога.



"Такая смесь очень калорийна из-за высокого содержания жира в орехах, а также изюма и сухофруктов с высоким содержанием сахара", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФрпум.


Если вы следите за тем, чтобы не переедать, вы можете включить в свой рацион смесь в качестве полезного перекуса. Конкретно это означает: горсть микса в качестве перекуса — это абсолютно нормально, но вы не должны съедать сразу целый пакетик. 

 

Полезная, но калорийная закуска


"Микс обычно содержит различные орехи, все из которых полезны для здоровья. Особого внимания заслуживают фундук и грецкие орехи, миндаль".
  • Миндаль богат ненасыщенными жирными кислотами, которые положительно влияют на уровень холестерина и могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Миндаль также богат витамином Е, магнием и кальцием. Эти питательные вещества важны для крепких костей и мышц. 
  • Фундук богат клетчаткой, полезной для пищеварения, и ненасыщенными жирными кислотами, поддерживающими сердечно-сосудистую систему. Этот вид орехов также содержит много витамина Е , витаминов группы В и минералов, таких как железо, цинк и магний.
  • Грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами. Грецкие орехи также содержат антиоксиданты, важные для иммунной системы, а также много витаминов и минералов, таких как магний, кальций и калий.

Ранее МедикФорум писал о пользе обезжиренного молока.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Читать MedikForum.ru в
5 здоровых продуктов, которые следует употреблять с большой осторожностью
Диетолог Пономарева: горстка грецких орехов снижает холестерин за несколько недель
Эти перекусы опасны для людей на диетах
Теги : советы диетологов, польза орехов, польза сухофруктов