Диетолог Пономарева объяснила, полезна ли смесь орехов и сухофруктов

Смеси орехов и сухофруктов, которые лежат на полках супермаркетов, содержит много ценных питательных веществ, таких как витамин Е, ненасыщенные жирные кислоты и клетчатка, которые важны для здорового питания. Тем не менее, вы также должны обращать внимание на калории при употреблении таких смесей, по мнению диетолога.









"Такая смесь очень калорийна из-за высокого содержания жира в орехах, а также изюма и сухофруктов с высоким содержанием сахара", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФрпум.

Если вы следите за тем, чтобы не переедать, вы можете включить в свой рацион смесь в качестве полезного перекуса. Конкретно это означает: горсть микса в качестве перекуса — это абсолютно нормально, но вы не должны съедать сразу целый пакетик.

Полезная, но калорийная закуска

"Микс обычно содержит различные орехи, все из которых полезны для здоровья. Особого внимания заслуживают фундук и грецкие орехи, миндаль".

Миндаль богат ненасыщенными жирными кислотами, которые положительно влияют на уровень холестерина и могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Миндаль также богат витамином Е, магнием и кальцием. Эти питательные вещества важны для крепких костей и мышц.

богат ненасыщенными жирными кислотами, которые положительно влияют на уровень холестерина и могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Миндаль также богат витамином Е, магнием и кальцием. Эти питательные вещества важны для крепких костей и мышц. Фундук богат клетчаткой, полезной для пищеварения, и ненасыщенными жирными кислотами, поддерживающими сердечно-сосудистую систему. Этот вид орехов также содержит много витамина Е , витаминов группы В и минералов, таких как железо, цинк и магний.

богат клетчаткой, полезной для пищеварения, и ненасыщенными жирными кислотами, поддерживающими сердечно-сосудистую систему. Этот вид орехов также содержит много витамина Е , витаминов группы В и минералов, таких как железо, цинк и магний. Грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами. Грецкие орехи также содержат антиоксиданты, важные для иммунной системы, а также много витаминов и минералов, таких как магний, кальций и калий.

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