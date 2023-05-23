Вот почему люди так плохо переносят перемену погоды - врач Захарова

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Вот почему люди так плохо переносят перемену погоды - врач Захарова


Некоторые замечают изменение погоды не только по взгляду в окно, но и по своему телу — например, по головным болям или проблемам с кровообращением. Почему это и что помогает пострадавшим?


Когда погода меняется, не все просто переносят это.


Реакция на погоду может быть признаком больного сердца


Почему некоторые люди так чувствительны к изменениям погоды?

В горах атмосферное давление и влажность могут сильно колебаться, а на побережье погода может быстро меняться. 

"У многих людей это дает о себе знать физически. Вы все больше устаете, у вас проблемы со сном, вы плохо себя чувствуете. Или есть ощущение, что они «не идут». Также возникают проблемы с кровообращением и головные боли", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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Почему некоторые люди такие чувствительные и что происходит на клеточном уровне — в исследованиях еще много вопросов без ответа. Одно из возможных объяснений состоит в том, что если, например, было прохладно, а потом вдруг стало жарко, сосуды расширяются и артериальное давление падает. Если вы недостаточно тренированы, у вас могут возникнуть проблемы с кровообращением.

На кого погода особенно влияет на самочувствие?

В первую очередь страдают пожилые люди. Люди с мигренью или головной болью напряжения также особенно чувствительны к изменениям погоды. Но такие жалобы на погоду быстро отметались. Кстати, при аутоиммунных заболеваниях, например ревматоидном артрите, обострение может быть вызвано и переменой погоды.


Есть ли способ предотвратить это?

"Важно пить достаточно. Я рекомендую регулярные физические упражнения и занятия спортом круглый год , так как это усиливает кровообращение. Так же, как и контрастные ванночки, при которых стопы попеременно омывают в холодной и горячей воде".



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