Вот почему люди так плохо переносят перемену погоды - врач Захарова

"У многих людей это дает о себе знать физически. Вы все больше устаете, у вас проблемы со сном, вы плохо себя чувствуете. Или есть ощущение, что они «не идут». Также возникают проблемы с кровообращением и головные боли", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Важно пить достаточно. Я рекомендую регулярные физические упражнения и занятия спортом круглый год , так как это усиливает кровообращение. Так же, как и контрастные ванночки, при которых стопы попеременно омывают в холодной и горячей воде".

Когда погода меняется, не все просто переносят это.В горах атмосферное давление и влажность могут сильно колебаться, а на побережье погода может быстро меняться.Почему некоторые люди такие чувствительные и что происходит на клеточном уровне — в исследованиях еще много вопросов без ответа. Одно из возможных объяснений состоит в том, что если, например, было прохладно, а потом вдруг стало жарко, сосуды расширяются и артериальное давление падает. Если вы недостаточно тренированы, у вас могут возникнуть проблемы с кровообращением.В первую очередь страдают пожилые люди. Люди с мигренью или головной болью напряжения также особенно чувствительны к изменениям погоды. Но такие жалобы на погоду быстро отметались. Кстати, при аутоиммунных заболеваниях, например ревматоидном артрите, обострение может быть вызвано и переменой погоды.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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