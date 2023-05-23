Онколог Воробьев назвал признаки рака, которые мужчины игнорируют

"Струя мочи уже не такая сильная, как раньше? Брюки намного свободнее — без диеты? Подобные изменения не являются поводом для большинства мужчин обращаться к врачу. Симптомы совсем не тревожные. Тем не менее, это может быть признаком рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

яички ощущаются по-другому. Они могут быть тяжелее и зажимать. Это может быть первым признаком рака яичка. Это не всегда узел. Относитесь серьезно к любым изменениям в яичках. Рак в этой области растет довольно быстро, и поэтому его следует лечить как можно скорее. Анализ крови и УЗИ покажут, присутствует ли рак.: сперма внезапно становится кристально чистой или коричневатой. Кровь в сперме или сперма внезапно становится кристально чистой или коричневатой – это может указывать на проблемы с предстательной железой или придатком яичка, в худшем случае – на рак. Поставить диагноз помогают пальпация, анализ крови и УЗИ.: чаще мочиться и тогда струя уже не такая густая и сильная, как раньше – эти признаки также типичны для заболевания простаты, но и мочевого пузыря. Тем не менее, курильщики, в частности, должны помнить, что за этим может стоять рак мочевого пузыря. Помимо рака легких, эта форма рака особенно распространена среди курильщиков. Анализ крови, УЗИ и цистоскопия вносят ясность.: один процент всех случаев рака молочной железы поражает мужчин. Если в груди есть уплотнение или если грудь сжимается в одном месте, мужчинам также следует пройти медицинское обследование, чтобы определить, не больны ли они. УЗИ и рентген дают информацию сразу.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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