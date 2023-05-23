Нутрициолог Строков объяснил безопасны ли нитраты в овощах

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Нутрициолог Строков объяснил безопасны ли нитраты в овощах


Нитрат ранее был связан с более высоким риском рака, но новое исследование предполагает, что источник соединения может иметь значение.


Нитраты и их воздействие на здоровье долгое время подвергались сомнению. Согласно предыдущим исследованиям, соединения, скрытые в таких продуктах, как ветчина, бекон и колбасы, потенциально могут повысить риск развития рака.

Тем не менее, другие исследования также обнаружили различные преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы, связанные с диетическими источниками нитратов, такими как свекла и листовая зелень.

Источник кажется важным


Источник происхождения нитратов может быть ключевым.

«Мы получаем нитраты из трех основных пищевых источников: мяса, воды и овощей. Репутация нитратов как угрозы для здоровья восходит к 1970 году, когда два исследования показали, что они могут образовывать N-нитрозамины, обладающие высокой канцерогенностью у лабораторных животных», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Опасны ли овощи?


Хотя исследования на животных в 1970-х годах показали небольшую заболеваемость злокачественными опухолями, были доказательства того, что не все нитраты заслуживают того, чтобы их «гребли под одну гребенку».



Витамины могут представлять смертельную опасность



В отличие от мяса и воды, овощи, богатые нитратами, также содержат большое количество витаминов и полифенолов, которые полезны для здоровья.

"Они могут даже ингибировать образование вредных N-нитрозаминов, связанных с раком".


Добавки с высокими дозировками нитратов уже используются для улучшения физической работоспособности в спорте.



Как определить нитраты в овощах



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