Нутрициолог Строков объяснил безопасны ли нитраты в овощах
Нитрат ранее был связан с более высоким риском рака, но новое исследование предполагает, что источник соединения может иметь значение.
Нитраты и их воздействие на здоровье долгое время подвергались сомнению. Согласно предыдущим исследованиям, соединения, скрытые в таких продуктах, как ветчина, бекон и колбасы, потенциально могут повысить риск развития рака.
Тем не менее, другие исследования также обнаружили различные преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы, связанные с диетическими источниками нитратов, такими как свекла и листовая зелень.
Источник кажется важным
Источник происхождения нитратов может быть ключевым.
«Мы получаем нитраты из трех основных пищевых источников: мяса, воды и овощей. Репутация нитратов как угрозы для здоровья восходит к 1970 году, когда два исследования показали, что они могут образовывать N-нитрозамины, обладающие высокой канцерогенностью у лабораторных животных», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Опасны ли овощи?
Хотя исследования на животных в 1970-х годах показали небольшую заболеваемость злокачественными опухолями, были доказательства того, что не все нитраты заслуживают того, чтобы их «гребли под одну гребенку».
В отличие от мяса и воды, овощи, богатые нитратами, также содержат большое количество витаминов и полифенолов, которые полезны для здоровья.
"Они могут даже ингибировать образование вредных N-нитрозаминов, связанных с раком".
Добавки с высокими дозировками нитратов уже используются для улучшения физической работоспособности в спорте.
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