Нутрициолог Строков объяснил безопасны ли нитраты в овощах

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«Мы получаем нитраты из трех основных пищевых источников: мяса, воды и овощей. Репутация нитратов как угрозы для здоровья восходит к 1970 году, когда два исследования показали, что они могут образовывать N-нитрозамины, обладающие высокой канцерогенностью у лабораторных животных», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Опасны ли овощи?

"Они могут даже ингибировать образование вредных N-нитрозаминов, связанных с раком".

Нитраты и их воздействие на здоровье долгое время подвергались сомнению. Согласно предыдущим исследованиям, соединения, скрытые в таких продуктах, как ветчина, бекон и колбасы, потенциально могут повысить риск развития рака.Тем не менее, другие исследования также обнаружили различные преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы, связанные с диетическими источниками нитратов, такими как свекла и листовая зелень.Источник происхождения нитратов может быть ключевым.Хотя исследования на животных в 1970-х годах показали небольшую заболеваемость злокачественными опухолями, были доказательства того, что не все нитраты заслуживают того, чтобы их «гребли под одну гребенку».В отличие от мяса и воды,Добавки с высокими дозировками нитратов уже используются для улучшения физической работоспособности в спорте.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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