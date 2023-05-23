Онколог Воробьев назвал 5 признаков рака кишечника
На самых ранних стадиях рака кишечника может не быть никаких заметных симптомов.
По мере того, как раковая опухоль увеличивается в размерах и распространяется в другие части тела, могут начать проявляться симптомы заболевания. Одним из предупредительных признаков прогрессирующего рака является потеря веса, даже если количество потребляемой пищи не изменилось.
Некоторые люди могут испытывать необъяснимую боль в теле, о чем следует сообщить своему врачу. Две проблемы с кишечником, которые могут проявиться, — это запор и диарея, когда у человека рак. Опасное для жизни заболевание также может привести к анемии, из-за которой вы будете чувствовать себя более уставшим, чем обычно, бледным и одышкой.
«Анемия может возникать у больных раком по многим причинам. Это может быть связано с вашей диетой или кровотечением. Вы можете не заметить потери крови, так как это может быть небольшое количество в вашем стуле», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Онколог Воробьев назвал 6 возможных признаков прогрессирующего рака:
- Необъяснимая потеря веса
- Необъяснимая боль в теле
- Запор
- Диарея
- анемия
- Кровь в стуле.
Перспективы человека и то, как будет развиваться рак, будут разными для каждого пациента. У некоторых людей с запущенным раком кишечника лечение может контролировать рак в течение длительного времени.
Например, когда опухоль распространилась на печень, дополнительные симптомы могут включать:
- Дискомфорт или боль в правой части живота
- Чувствую себя больным
- Плохой аппетит и потеря веса
- Вздутый живот
- Пожелтение кожи
- Зудящая кожа.
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