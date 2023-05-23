Онколог Воробьев назвал 5 признаков рака кишечника

«Анемия может возникать у больных раком по многим причинам. Это может быть связано с вашей диетой или кровотечением. Вы можете не заметить потери крови, так как это может быть небольшое количество в вашем стуле», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Необъяснимая потеря веса

Необъяснимая боль в теле

Запор

Диарея

анемия

Кровь в стуле.

Дискомфорт или боль в правой части живота

Чувствую себя больным

Плохой аппетит и потеря веса

Вздутый живот

Пожелтение кожи

Зудящая кожа.

По мере того, как раковая опухоль увеличивается в размерах и распространяется в другие части тела, могут начать проявляться симптомы заболевания. Одним из предупредительных признаков прогрессирующего рака является потеря веса, даже если количество потребляемой пищи не изменилось.Некоторые люди могут испытывать необъяснимую боль в теле, о чем следует сообщить своему врачу. Две проблемы с кишечником, которые могут проявиться, — этоОпасное для жизни заболевание также может привести к анемии, из-за которой вы будете чувствовать себя более уставшим, чем обычно, бледным и одышкой.Иногда рак находится на поздних стадиях, когда его впервые диагностируют.Перспективы человека и то, как будет развиваться рак, будут разными для каждого пациента. У некоторых людей с запущенным раком кишечника лечение может контролировать рак в течение длительного времени.Ранее МедикФорум писал о пищеварении и застолье.

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