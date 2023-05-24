После укуса клеща: врач Андреева назвала главный признака болезни Лайма





Это наиболее заметный симптом болезни Лайма

"Типичным признаком болезни Лайма является эритема – кольцевидное покраснение кожи, более бледное в середине, чем по краям, и медленно распространяющееся кнаружи. Развивается через 3-30 дней после укуса клеща в области укуса. Другие симптомы сравнимы с симптомами гриппа: например, головные боли, ломота в теле и повышение температуры"., - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Тот, кто обнаружил на себе клеща, должен как можно быстрее его удалить. Если он сосет кровь дольше двенадцати часов, возрастает риск заражения боррелиями.В зависимости от региона до трети клещей заражены боррелиями. При этом не каждый укус зараженного клеща приводит к заражению, т. е. к болезни Лайма.Однако при появлении симптомов рекомендуется быстро обратиться к врачу: чем раньше начнется лечение антибиотиками, тем больше шансов на выздоровление, чтобы не было серьезных заболеваний или долгосрочных последствий.В отличие от клещевого энцефалита (КЭ), который также передается клещами, вакцины против болезни Лайма не существует. Тем важнее защитить себя прочной обувью и идеально длинной одеждой на выездах на природу, а затем тщательно проверить свое тело на наличие мелких животных.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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