7 симптомов рака шеи, которые требуют «срочного обращения» - онколог Воробьев

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7 симптомов рака шеи, которые требуют «срочного обращения» - онколог Воробьев


Симптомы заболевания зависят от того, где в голове и шее начался рак и распространился ли он на близлежащие лимфатические узлы.



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Врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум назвал семь симптомов, которые требуют «срочного направления» к специалисту.
  • Язва в любом месте рта (включая язык), длящаяся более трех недель
  • Красное пятно (эритроплакия) или красно-белое пятно (эритролейкоплакия) в любом месте рта
  • Белое пятно (лейкоплакия) в любом месте рта
  • Шишка на шее, которая не проходит через две-три недели
  • Припухлость на губе или в любом месте во рту, которая не проходит
  • Больной язык, который не становится лучше
  • Боль в горле, постоянная охриплость и затрудненное глотание, которые не проходят.

Поражение обычно сначала проявляется как «чешуйчатое красное пятно, твердый узелок или плоская или возвышающаяся язва, которая может покрыться коркой».


Врач назвал симптомы, требующие срочного обращения за помощью


Когда рак кожи перемещается в лимфатические узлы на шее, это называется раком шеи.

"Поскольку рак метастазировал в область шеи и ключиц, у пораженного человека может появиться болезненная или чувствительная шишка на шее. Также может быть начало боли в горле, которая не улучшается или не проходит", - говорит Воробьев.



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