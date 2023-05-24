7 симптомов рака шеи, которые требуют «срочного обращения» - онколог Воробьев

Язва в любом месте рта (включая язык), длящаяся более трех недель

Красное пятно (эритроплакия) или красно-белое пятно (эритролейкоплакия) в любом месте рта

Белое пятно (лейкоплакия) в любом месте рта

Шишка на шее, которая не проходит через две-три недели

Припухлость на губе или в любом месте во рту, которая не проходит

Больной язык, который не становится лучше

Боль в горле, постоянная охриплость и затрудненное глотание, которые не проходят.

"Поскольку рак метастазировал в область шеи и ключиц, у пораженного человека может появиться болезненная или чувствительная шишка на шее. Также может быть начало боли в горле, которая не улучшается или не проходит", - говорит Воробьев.

Поражение обычно сначала проявляется как «чешуйчатое красное пятно, твердый узелок или плоская или возвышающаяся язва, которая может покрыться коркой».Когда рак кожи перемещается в лимфатические узлы на шее, это называется раком шеи.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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