7 симптомов рака шеи, которые требуют «срочного обращения» - онколог Воробьев
Симптомы заболевания зависят от того, где в голове и шее начался рак и распространился ли он на близлежащие лимфатические узлы.
Врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум назвал семь симптомов, которые требуют «срочного направления» к специалисту.
- Язва в любом месте рта (включая язык), длящаяся более трех недель
- Красное пятно (эритроплакия) или красно-белое пятно (эритролейкоплакия) в любом месте рта
- Белое пятно (лейкоплакия) в любом месте рта
- Шишка на шее, которая не проходит через две-три недели
- Припухлость на губе или в любом месте во рту, которая не проходит
- Больной язык, который не становится лучше
- Боль в горле, постоянная охриплость и затрудненное глотание, которые не проходят.
Поражение обычно сначала проявляется как «чешуйчатое красное пятно, твердый узелок или плоская или возвышающаяся язва, которая может покрыться коркой».
Когда рак кожи перемещается в лимфатические узлы на шее, это называется раком шеи.
"Поскольку рак метастазировал в область шеи и ключиц, у пораженного человека может появиться болезненная или чувствительная шишка на шее. Также может быть начало боли в горле, которая не улучшается или не проходит", - говорит Воробьев.
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