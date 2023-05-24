The Sun: врач назвал рак и диабет среди опасных причин частого мочеиспускания

«Более десяти позывов мочиться за день – это возможный признак заболевания», - заявил медик

Хирург-уролог Петр Холи из Men's Health Clinic в Кингстоне рассказал изданию The Sun, что потребность в частом мочеиспускании может быть сигналом организма о возникшей проблеме со здоровьем.Врач назвал ИМП одним из наиболее частых объяснений частого мочеиспускания. Также в их случае возникает ощущение жжения, а в моче можно заметить присутствие крови. С этой инфекцией нужно обязательно обращаться к врачу? Если не лечить ИМП, это может привести к поражению почек и даже сепсису.Ставшее более обильным мочеиспускание может быть предупреждающим признаком диабета 2 типа. Оно появляется в результате повышения уровня сахара в крови, заставляющего почки работать усерднее, чтобы фильтровать глюкозу и избавляться от ее излишков. Вдобавок при диабете моча приобретает сладковатый запах. Медик предупреждает: не диагностированный и не леченый диабет может стать причиной болезни сердца, повреждения почек, периферической невропатии, слепоты.При развитии инсульта могут пострадать нервы, связанные с мочевым пузырем. В результате человек теряет контроль над ним.Хламидиоз и гонорея являются одними из наиболее часто диагностируемых ИППП – инфекций, передающихся половым путем. Оба заболевания связаны с повышенным мочеиспусканием и жжением, делают мочу более мутной или провоцируют ее сильный запах.Если опухоль возникает в мочевом пузыре, это может влиять на то, как человек мочится. По данным Cancer Research UK, при развитии рака мочевого пузыря ощущение потребности в мочеиспускании может быть острым и сильным даже если мочевой пузырь не наполнен, а помимо более частого мочеиспускания человек также может жаловаться на боли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно определить наличие синдрома раздраженного кишечника.

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