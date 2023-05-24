Невролог Алехина: слабительные увеличивают риск слабоумия

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Невролог Алехина: слабительные увеличивают риск слабоумия


Если вы регулярно принимаете слабительные, вы можете серьезно повлиять на свое здоровье. Препараты значительно увеличивают риск развития деменции. 


Согласно исследованию , если люди регулярно принимают слабительные средства, это может увеличить риск развития деменции на 50 процентов.

Почему слабительные увеличивают риск слабоумия?


"Активные ингредиенты, обладающие осмотическим эффектом и предназначенные для размягчения стула, повышают риск развития деменции, возможно. Они изменяют кишечную флору и делают кишечный барьер более проницаемым.Однако это не увеличило риск болезни Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
 

Слабительные могут увеличить риск деменции


Теперь в игру может вступить еще один фактор: слабительные. Они широко распространены, особенно среди пожилых людей.

Более высокий риск слабоумия, но не болезни Альцгеймера


Результат исследования: из испытуемых, которые регулярно принимали слабительные средства, примерно у 1,3% развилась деменция в течение почти десяти лет. Среди участников, которые не использовали слабительные, их было всего 0,4 процента.

Статистически сравнение с учетом всех других факторов риска показало повышенный риск развития деменции на 50 процентов при регулярном применении слабительных средств.

"Более подробный анализ показал, что слабительные в первую очередь повышали риск деменции в целом и сосудистой деменции, но не болезни Альцгеймера".

Слабительные нарушают кишечную флору и кишечный барьер


Но как слабительное может повлиять на мозг? Одним из возможных факторов является кишечная флора: предыдущие исследования уже показали, что осмотически эффективные слабительные изменяют микробиом кишечника. Это, в свою очередь, может изменить выработку веществ-мессенджеров в кишечнике, которые затем также воздействуют на мозг через ось кишечник-мозг.

Кроме того, слабительные также могут ослабить кишечный барьер и, таким образом, облегчить прохождение токсинов и воспалительных мессенджеров из кишечника в нервную систему. Это также может способствовать деменции.


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