Невролог Алехина: слабительные увеличивают риск слабоумия
Если вы регулярно принимаете слабительные, вы можете серьезно повлиять на свое здоровье. Препараты значительно увеличивают риск развития деменции.
Согласно исследованию , если люди регулярно принимают слабительные средства, это может увеличить риск развития деменции на 50 процентов.
Почему слабительные увеличивают риск слабоумия?
"Активные ингредиенты, обладающие осмотическим эффектом и предназначенные для размягчения стула, повышают риск развития деменции, возможно. Они изменяют кишечную флору и делают кишечный барьер более проницаемым.Однако это не увеличило риск болезни Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Слабительные могут увеличить риск деменции
Теперь в игру может вступить еще один фактор: слабительные. Они широко распространены, особенно среди пожилых людей.
Более высокий риск слабоумия, но не болезни Альцгеймера
Результат исследования: из испытуемых, которые регулярно принимали слабительные средства, примерно у 1,3% развилась деменция в течение почти десяти лет. Среди участников, которые не использовали слабительные, их было всего 0,4 процента.
Статистически сравнение с учетом всех других факторов риска показало повышенный риск развития деменции на 50 процентов при регулярном применении слабительных средств.
"Более подробный анализ показал, что слабительные в первую очередь повышали риск деменции в целом и сосудистой деменции, но не болезни Альцгеймера".
Слабительные нарушают кишечную флору и кишечный барьер
Но как слабительное может повлиять на мозг? Одним из возможных факторов является кишечная флора: предыдущие исследования уже показали, что осмотически эффективные слабительные изменяют микробиом кишечника. Это, в свою очередь, может изменить выработку веществ-мессенджеров в кишечнике, которые затем также воздействуют на мозг через ось кишечник-мозг.
Кроме того, слабительные также могут ослабить кишечный барьер и, таким образом, облегчить прохождение токсинов и воспалительных мессенджеров из кишечника в нервную систему. Это также может способствовать деменции.
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