Невролог Алехина: слабительные увеличивают риск слабоумия

Почему слабительные увеличивают риск слабоумия?

"Активные ингредиенты, обладающие осмотическим эффектом и предназначенные для размягчения стула, повышают риск развития деменции, возможно. Они изменяют кишечную флору и делают кишечный барьер более проницаемым.Однако это не увеличило риск болезни Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Слабительные могут увеличить риск деменции

Более высокий риск слабоумия, но не болезни Альцгеймера

"Более подробный анализ показал, что слабительные в первую очередь повышали риск деменции в целом и сосудистой деменции, но не болезни Альцгеймера".

Слабительные нарушают кишечную флору и кишечный барьер

Согласно исследованию , если люди регулярно принимают слабительные средства, это может увеличить риск развития деменции на 50 процентов.Теперь в игру может вступить еще один фактор: слабительные. Они широко распространены, особенно среди пожилых людей.из испытуемых, которые регулярно принимали слабительные средства, примерно у 1,3% развилась деменция в течение почти десяти лет. Среди участников, которые не использовали слабительные, их было всего 0,4 процента.Статистически сравнение с учетом всех других факторов риска показало повышенный риск развития деменции на 50 процентов при регулярном применении слабительных средств.Но как слабительное может повлиять на мозг? Одним из возможных факторов является кишечная флора: предыдущие исследования уже показали, что осмотически эффективные слабительные изменяют микробиом кишечника. Это, в свою очередь, может изменить выработку веществ-мессенджеров в кишечнике, которые затем также воздействуют на мозг через ось кишечник-мозг.Кроме того, слабительные также могут ослабить кишечный барьер и, таким образом, облегчить прохождение токсинов и воспалительных мессенджеров из кишечника в нервную систему. Это также может способствовать деменции.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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