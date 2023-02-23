Слабительные повышают риск развития деменции более чем на 50% - невролог Алехина

"Исследование предполагает, что люди, которые часто используют слабительные средства, имеют более чем на 50 процентов более высокий риск развития деменции. Результаты также показали, что люди, которые использовали только осмотические слабительные, которые притягивают воду к толстой кишке, подвергаются еще большему риску", - говорит врач-неврролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Однако регулярное использование слабительного может изменить микробиом кишечника, возможно, влияя на передачу нервных сигналов от кишечника к мозгу или увеличивая выработку кишечных токсинов, которые могут повлиять на мозг».

Находите ли вы утешение в скучной, бежевой диете или забываете доливать воду в течение дня, запоры могут быть вызваны различными привычками образа жизни.Кроме того, в этом могут быть виноваты лекарства и редко даже медицинские условия. Как только вы обнаружите, что не можете посетить туалет для второго раза, возможно, вы захотите найти быстрое решение в виде слабительных средств. Однако новое исследование предостерегает от приема этих популярных лекарств.Запоры и использование слабительных распространены среди людей среднего и старшего возраста.В исследовании приняли участие более 502 000 человек из базы данных британских биобанков со средним возрастом 57 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции.После 10-летнего наблюдения исследователи обнаружили, что у 218 из тех, кто регулярно принимал лекарства, развилась деменция.Ранее МедикФорум писал о фруктовым соке, который нельзя диабетикам.

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