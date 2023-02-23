Слабительные повышают риск развития деменции более чем на 50% - невролог Алехина
Ожидается, что к 2050 году число случаев деменции во всем мире утроится и превысит 150 миллионов человек. Вызывает тревогу то, что то, что вы вводите в свое тело, может повысить вероятность развития заболевания мозга. Новое исследование предполагает, что регулярный прием популярного лекарства может повысить риск более чем на 50 процентов.
Находите ли вы утешение в скучной, бежевой диете или забываете доливать воду в течение дня, запоры могут быть вызваны различными привычками образа жизни.
Кроме того, в этом могут быть виноваты лекарства и редко даже медицинские условия. Как только вы обнаружите, что не можете посетить туалет для второго раза, возможно, вы захотите найти быстрое решение в виде слабительных средств. Однако новое исследование предостерегает от приема этих популярных лекарств.
"Исследование предполагает, что люди, которые часто используют слабительные средства, имеют более чем на 50 процентов более высокий риск развития деменции. Результаты также показали, что люди, которые использовали только осмотические слабительные, которые притягивают воду к толстой кишке, подвергаются еще большему риску", - говорит врач-неврролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Запоры и использование слабительных распространены среди людей среднего и старшего возраста.
«Однако регулярное использование слабительного может изменить микробиом кишечника, возможно, влияя на передачу нервных сигналов от кишечника к мозгу или увеличивая выработку кишечных токсинов, которые могут повлиять на мозг».
В исследовании приняли участие более 502 000 человек из базы данных британских биобанков со средним возрастом 57 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции.
После 10-летнего наблюдения исследователи обнаружили, что у 218 из тех, кто регулярно принимал лекарства, развилась деменция.
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