Эти продукты повышают риск слабоумия - невролог Алехина

«Развитие деменции обусловлено теми же механизмами, что и другие хронические заболевания, а именно воспалением, дислипидемией, окислительным стрессом, резистентностью к инсулину и нездоровым микробиомом кишечника», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Сосиски, бекон и ветчина

"25 граммов переработанного мяса, съедаемые в день, связаны с повышенным риском слабоумия от всех причин и болезни Альцгеймера. Переработанное мясо следует рассматривать как потенциальный фактор риска слабоумия".

Рафинированный сахар

"Рафинированный сахар является фактором риска слабоумия и болезни Альцгеймера".

Искусственно подслащенные напитки

Вызывает тревогу тот факт, что ваш диетический выбор может стать причиной всех этих проблем со здоровьем. Это означает, что то, что вы ограничиваете в своем рационе, может быть столь же важным, как и то, что вы включаете.Три группы продуктов, которые могут поставить под угрозу вашу когнитивную функцию.Большее потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском слабоумия. Насыщенные жиры в рационе поступают преимущественно из продуктов животного происхождения, а потребление обработанного красного мяса, по-видимому, особенно вредно для здоровья мозга.Диета с высоким содержанием рафинированного сахара и углеводов также ухудшает когнитивные функции как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Интересно, что даже искусственно подслащенные напитки в некоторых, но не во всех исследованиях, были связаны с повышенным риском развития деменции. В исследовании у тех, кто выпивал хотя бы один напиток с искусственными подсластителями в день, вероятность развития болезни Альцгеймера была в 2,9 раза выше.Ранее МедикФорум писал о причинах неприятного запаха тела.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.