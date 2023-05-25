Невролог Алехина: ежедневный прием поливитаминов защищает от деменции

«Исследование показывает, что стареющий мозг может быть более чувствителен к питанию, чем мы думали, хотя, возможно, не так важно выяснить, какое конкретное питательное вещество помогает замедлить возрастное снижение когнитивных функций. Большинство пожилых людей обеспокоены изменениями памяти, которые происходят с возрастом. Добавление поливитаминов может быть простым и недорогим способом для пожилых людей замедлить потерю памяти», - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.





В то время как некоторые эксперты возражают против использования диетических продуктов, если у вас нет дефицита, другие говорят, что они могут иметь некоторые преимущества.Теперь новое исследование предполагает, что поливитамины могут замедлить возрастное ухудшение памяти у людей старше 60 лет. Улучшение, которое сохранялось в течение трехлетнего периода исследования, было эквивалентно примерно трем годам возрастного ухудшения памяти. Эффект был еще более выражен у участников с сопутствующими заболеваниями сердца.Когнитивное старение является главной проблемой для здоровья пожилых людей, и это исследование предполагает, что может существовать простой и недорогой способ помочь пожилым людям замедлить ухудшение памяти.Есть доказательства того, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть более низкий уровень микроэлементов, который могут корректировать поливитамины.Ранее МедикФорум писал о пользе воды.

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