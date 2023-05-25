Невролог Алехина: чем раньше возникает преддиабет, тем выше риск слабоумия

"Предиабет связан с высоким риском прогрессирования диабета, но также независимо связан с другими клиническими исходами. Большинство людей, у которых развивается СД2, сначала проходят через это «окно» предиабета", - говорит врач-невролог Александра Алехина , комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Преддиабет связан с риском развития деменции, но этот риск объясняется развитием диабета. Начало диабета в раннем возрасте наиболее тесно связано с деменцией . будущее бремя деменции».

Риск прогрессирования до СД2 среди людей с предиабетом значителен; среди взрослых среднего возраста с преддиабетом у 5–10% в год развивается СД2, при этом у 70% людей с преддиабетом в течение жизни развивается СД2.Ученые оценили связь преддиабета с риском деменции до и после учета последующего развития СД2 среди участников ARIC с предиабетом на исходном уровне. Среди 11 656 участников без диабета на исходном уровне у 2330 (20%) был преддиабет.Исследователи обнаружили, чтоснижается до 73% повышенного риска для тех, у кого развивается СД2 в возрасте 60–69 лет, и 23% повышенного риска для тех, у кого развивается СД2 в возрасте 70–79 лет. В возрасте 80 лет и старше развитие СД2 не было связано с повышенным риском деменции.Ранее МедикФорум писал о пользе воды.

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