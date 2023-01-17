Постоянную раздражительность вызывают в том числе болезни щитовидной железы

«Человек с гипертиреозом обычно дерганный, раздражительный, легко срывается, рыдает», - заметил Хухрев.

«Человек не следит за своим внутренним состоянием, не высыпается, не занимается физкультурой. Когда много стрессов, он может быть раздражительным», – резюмировал специалист.

Врач Хухрев перечислил в интервью состояния, которые могут скрываться за постоянной раздражительностью, и назвал в их числе нарушения в работе щитовидной железы. По словам терапевта, проблемы с постоянным накалом эмоций вызывает гипертиреоз, характеризуемый избытком гормонов, выделяемых железой.Беседуя с «Москва 24», медик пояснил, что при наличии этих симптомов следует обратиться к специалистам для проверки уровня гормонов щитовидной железы.У взрослых женщин, добавил Хухрев, повышенная раздражительность бывает связана с приближением менопаузы. За годы до ее начала происходят изменения гормонального фона, предвещающие окончание периода фертильности в женском организме. К этим колебаниям мозг женщин очень чувствителен, а реакции ЦНС на недостаток полового гормона эстрогена выражаются в том числе негативными эмоциями.Врач поделился, что в своей практике часто видит, что проблема раздражительности и неспособности контролировать свое недовольство бывает связана у пациентов с депрессией и выгоранием от накопленных стрессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие рутинные привычки подрывают здоровье.

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