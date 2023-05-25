Врач Варфоломеев: растительная диета защищает ваше сердце от болезней

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Врач Варфоломеев: растительная диета защищает ваше сердце от болезней


Растительная диета снижает уровень холестерина и жира в крови, что может уменьшить закупорку артерий и снизить риск заболеваний сердца и кровеносных сосудов.


В новом исследовании риск сердечно-сосудистых заболеваний у вегетарианцев и веганов снизился на семь процентов в течение пяти лет по сравнению со всеядными.
Хотя это была только треть эффекта от приема статинов, лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина, исследователи заявили, что растительная диета в сочетании со статинами еще больше усилит эффект.

Исследователи изучили 30 рандомизированных испытаний с участием чуть более 2300 человек.

"Испытания показали, как вегетарианская и веганская диеты влияют на все виды холестерина по сравнению со всеядными диетами, при которых люди продолжают есть мясо и молочные продукты", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Первые два типа — это холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известный как плохой холестерин, и триглицериды, тип жира, обнаруженный в крови.


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Третий тип — это аполипротеин B (apopB), белок, который помогает переносить жир и холестерин в крови и является хорошим индикатором общего количества плохих жиров и холестерина в организме.

Глядя на аполипротеин B, они обнаружили, что вегетарианская и веганская диеты были связаны с 14-процентным снижением всех липопротеинов, закупоривающих артерии.
По сравнению с теми, кто придерживается всеядной диеты, вегетарианцы и веганы показали 10-процентное снижение уровня холестерина ЛПНП.


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"Вегетарианская и веганская диеты были связаны с 14-процентным снижением всех липопротеинов, закупоривающих артерии, на что указывает аполипротеин B".


Это соответствует трети эффекта от приема препаратов, снижающих уровень холестерина, таких как статины, и приведет к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на семь процентов у тех, кто в течение пяти лет придерживался растительной диеты.



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