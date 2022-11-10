Кардиолог Серебрянский сообщил о признаках начинающегося сердечного приступа

«При сердечном приступе могут наблюдаться различного рода боли в сердце, в области грудины. Они бывают сжимающие и колющие», - сказал Серебрянский, беседуя с Москвой 24.

Появляется обильный холодный пот.

Кружится голова.

Повышается артериальное давление.

Возникает обморочное состояние.

Снижается устойчивость вплоть до падения.

«При появлении таких симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь», - подчеркнул Юрий Серебрянский.

Врач Серебрянский рассказал в интервью, по каким состояниям можно определить начинающийся сердечный приступ. Одним из типичных признаков инфаркта являются болевые ощущения в груди, отметил он.Кардиолог сообщил, что такого рода боли в обстоятельствах инфаркта дополняются другими недомоганиями. Что при этом может происходить?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать инсульт.

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