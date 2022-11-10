Кардиолог Серебрянский сообщил о признаках начинающегося сердечного приступа

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боль в груди

Головокружение, обморочное состояние, падение могут быть признаками, предупреждающими о начале сердечного приступа, проинформировал кардиолог Юрий Серебрянский.

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Врач Серебрянский рассказал в интервью, по каким состояниям можно определить начинающийся сердечный приступ. Одним из типичных признаков инфаркта являются болевые ощущения в груди, отметил он.

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«При сердечном приступе могут наблюдаться различного рода боли в сердце, в области грудины. Они бывают сжимающие и колющие», - сказал Серебрянский, беседуя с Москвой 24.

Кардиолог сообщил, что такого рода боли в обстоятельствах инфаркта дополняются другими недомоганиями. Что при этом может происходить?
  • Появляется обильный холодный пот.
  • Кружится голова.
  • Повышается артериальное давление.
  • Возникает обморочное состояние.
  • Снижается устойчивость вплоть до падения.
«При появлении таких симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь», - подчеркнул Юрий Серебрянский.

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Юрий Серебрянский
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
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