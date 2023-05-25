Эндокринолог Трошина: щитовидной железе необходим достаток сна и йода

«Курения существенно повышает риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы –хронического аутоиммунного тироидита, болезни Грейвса с тиреотоксикозом», - предупредила медик, беседуя с aif.ru.

«Необходимо иметь полноценный ночной сон, не менее восьми часов», - сказала эксперт.

Для детей – 90-100 мкг.

Для возросых – 150-200 мкг.

Для беременных и кормящих женщин – 250 мкг.

«Употребление 5 граммов йодированной соли в день позволит скорректировать дефицит йода в питании», – поделилась эндокринолог.

Эндокринолог Трошина поделилась советами о том, как сохранить этот орган здоровым на долгие годы.По словам специалиста, данная привычка оказывает разрушительное воздействие на железу.Также у курящих людей может утяжеляться эндокринная офтальмопатия – болезнь глаз, нередко возникающая на фоне имеющейся патологии щитовидной железы.. Врач Трошина заметила, что для сохранения здоровья щитовидной железы необходим качественный ночной отдых, который немыслим без хорошего сна.Здоровой щитовидной железе необходим не только достаток сна, но и достаток йода, этот микроэлемент имеет большое значение для ее функционирования. Екатерина Трошина уточнила необходимое ежедневно количество йода.Помимо этого, врач порекомендовала не заниматься самолечением проблем с шитовидкой и не иметь привычки принимать биодобавки без согласования с медработником.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соки с калием помогают снижать высокое артериальное давление.

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