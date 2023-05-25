Диетолог Пономарева объяснила, помогает ли кофе с лимоном похудеть

Миф 1: Кофе с лимоном помогает похудеть – наполовину правда

"Горькие вещества и кислый вкус действуют как подавители аппетита. Но сам по себе напиток не сразу растопит килограммы. Если вы хотите похудеть навсегда, вам следует адаптировать все свое меню и мотивировать себя на регулярные физические упражнения", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Миф 2: Кофе с лимоном помогает от головной боли — правда

"Но будьте осторожны: если мы переусердствуем с потреблением кофе, это может иметь прямо противоположный эффект – и голова будет болеть только сильнее".



Миф 3: Кофе с лимоном делает кожу чище – ошибочно

"Этих веществ в напитке настолько мало, что ожидать каких-либо положительных последствий для кожи после употребления не приходится (к сожалению)".

Кофе с лимоном должен иметь положительные побочные эффекты. Но действительно ли необычное сочетание полезно для здоровья и похудения?Основная причина, по которой некоторые люди кладут лимон в кофе, — желание похудеть. Совсем не глупая идея захватить кофе с лимоном. Оба продукта стимулируют обмен веществ.Доказано, что кофеин в кофе расширяет кровеносные сосуды, стимулирует кровоток и, таким образом, борется с основной причиной головных болей. Витамин С лимона уменьшает боль.Таким образом, идеальный выбор против неприятных ударов ножом в голову. Недаром оба ингредиента содержатся во многих обезболивающих.Витамин С является частью хорошего ухода за кожей. Это факт. Также было доказано, что антиоксиданты, содержащиеся в кофе, предотвращают появление морщин и пигментных пятен.Ранее МедикФорум писал о пользе воды.

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