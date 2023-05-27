Онколог Жукова: проживание в мегаполисах повышает риск раннего рака груди

«У всех нас подскакивает уровень кортизола – гормона стресса, который тянет за собой другие гормоны стресса: адреналин, норадреналин, повышается уровень содержания эстрогена (женского полового гормона). Все это увеличивает риск заболеть раком молочной железы в молодом возрасте», - сообщила онколог aif.ru.

Онколог Жукова отметила в интервью, что случаи выявления рака молочной железы у молодых женщин участились. По мнению врача, риск раннего рака груди может повышаться из-за проживания в мегаполисах – это способствует тому, что организм подвергается интенсивному воздействию автомобильных выхлопных газов, малоподвижности, плохого питания с обилием готовых и переработанных продуктов, а также стресса.Онколог Елена Жукова обратила внимание на то, что женщинам, которым уже исполнилось 35 или 40 лет, необходимо выполнять профилактические проверки, используя маммографию. Врач добавила, что риск раннего рака груди может быть высоким вследствие генетический особенности. В частности, заболеть им после 30 лет рискую женщины с мутацией гена BRCA.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усталость и кашель могут быть неочевидными признаками болезни сердца.

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