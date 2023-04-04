Невролог Алехина назвала необычные признаки инсульта, о которых вы могли не знать

«Если у вас инсульт в задней части мозга, у вас будет разрез поля зрения с одной стороны. Также может быть потеря координации, неустойчивые ворота и/или чувство головокружения. Некоторые люди могут испытывать внезапную тошноту и рвоту или чувствовать сильную усталость. У людей, перенесших геморрагический инсульт, может развиться внезапная сильная головная боль, которая также может быть «единственным симптомом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Доминирующая сторона мозга отвечает за речь и понимание речи. Как правило, доминирующая сторона определяется тем, какой рукой вы пользуетесь. У всех правшей доминирует левое полушарие, но не у всех левшей доминирует правое полушарие».

Инсульт может привести к изменению зрения.Геморрагический инсульт возникает при разрыве кровеносного сосуда в головном мозге, обычно вызванном высоким кровяным давлением. Ишемический инсульт, который встречается чаще, возникает, когда прекращается приток крови к мозгу, что приводит к гибели клеток мозга.У большинства людей доминирует левое полушарие, поэтому инсульты левого полушария могут быть серьезными.Дополнительные симптомы инсульта могут включать онемение и покалывание или потерю чувствительности на одной стороне тела. Люди должны сообщить своему врачу, если они думают, что у них мог быть инсульт, особенно если в семье есть сердечные заболевания или аневризмы.Все инсульты разные. У некоторых людей последствия могут быть относительно незначительными и могут длиться недолго. В то время как другие могут остаться с более серьезными долгосрочными проблемами». Некоторые инсульты могут быть смертельными.Ранее МедикФорум писал о том, как очистить сосуды от бляшек.

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