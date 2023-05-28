Эти 3 противовоспалительных продукта снижают риск рака — онколог Воробьев

«Иногда, однако, хронические воспалительные клетки могут фактически стимулировать рост раковых клеток. Уменьшение воспаления значительно затрудняет рост рака. Снижение уровня хронического воспаления — это один из способов сохранить здоровье и попытаться снизить риск развития рака», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Черника

"Черника может помочь предотвратить повреждение ДНК и образование аномальных раковых клеток".

Жирная рыба

"Исследования показали, что высокое потребление жирной рыбы связано с более низким риском рака молочной железы".

Пробиотики

Хотя нет четкого решения, которое может гарантировать жизнь без рака, может помочь нацеливание на один из процессов, которые могут привести к смертельному состоянию.Воспаление — палка о двух концах. Он может представлять собой защитный механизм организма от чужеродных бактерий и вирусов, но также может вызвать проблемы.Исследование также показало, что соблюдение противовоспалительной диеты может снизить риск смертельного исхода. Изучив более 100 000 участников, исследовательская группа обнаружила, что соблюдение этого типа диеты показало «небольшое, но статистически значимое» снижение риска рака.Насыщенная фитохимическими веществами, известными как антоцианидины, обладающими сильной способностью ингибировать окислительный стресс.Богатая полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, жирная рыба может помочь ингибировать воспалительные цитокины, которые играют жизненно важную роль в воспалительном процессе.Пробиотики, содержащиеся в таких продуктах, как, представляют собой живые бактерии, необходимые для поддержания здоровья кишечника.Чтобы улучшить здоровье кишечника и увеличить потребление пробиотиков, онколог посоветовал есть некоторые из перечисленных выше продуктов как часть вашего обычного рациона.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

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