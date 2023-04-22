4 группы продуктов могут снизить риск рака на 15% - онколог Воробьев

«Мы десятилетиями знали, что наш выбор диеты оказывает значительное влияние на риск развития рака. Это последнее исследование сообщает о значительно повышенном риске развития рака у людей, потребляющих большое количество ультра-обработанных продуктов с эффектом дозы, а это означает, что чем больше вы едите, тем выше риск. Напротив, у нас есть убедительные доказательства того, что потребление здоровой растительной пищи связано со значительно более низким риском развития рака. У людей, питающихся растительной пищей, риск заболеть раком снижается примерно на 15 процентов», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Фрукты и овощи

Цельнозерновые

Бобы

Орехи и семена

То, что вы едите или не едите, может иметь огромное значение для вашего здоровья. На самом деле выбор здоровой пищи может стать одним из лучших дополнений к вашему арсеналу средств защиты от серьезных проблем со здоровьем, включая рак. По словам эксперта, четыре группы продуктов могут быть особенно эффективными в борьбе со смертельным преступником.Причина, по которой эти варианты могут обеспечить защиту, заключается в химических веществах растений, скрытых внутри этих красочных продуктов.Их питательный профиль означает, что они могут защитить ваши клетки от повреждения ДНК, улучшить здоровье кишечника и поддерживать более здоровую массу тела — «все это факторы, важные для снижения риска рака».Здоровая растительная пища может помочь предотвратить воспаление, которое может быть предшественником рака. Хотя не все воспаления плохи, тип, получивший название «хронический», сохраняется и может заложить основу для дальнейших проблем со здоровьем.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

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