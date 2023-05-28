Яблочный уксус - идеальное средство против потливости и усталости ног летом

Помощник против мозолей

Избавьтесь от микоза

"Яблочный уксус и водяная баня также помогают при надоедливом микозе", - говорит Зазарова.

Предотвратите потливость ног

Против усталости ног

"Ванна для ног с яблочным уксусом оказывает противовоспалительное и кровообращающее действие и, таким образом, помогает при отеках ног и ступней".

Яблочный уксус – настоящее чудодейственное средство. Две столовые ложки, смешанные со стаканом воды в день, помогают стимулировать пищеварение, укрепляют иммунную систему, а также обеспечивают свежий цвет лица.Но яблочный уксус может сделать гораздо больше.какпомогает в уходе за ногами летом.Если вы положите около 100 миллилитров яблочного уксуса на водяную баню, он поможет — благодаря кислоте — смягчить огрубевшую кожу на пятках. Если вы добавите пемзу после 25 минут пребывания в водяной бане, ваши ноги будут свежими к лету.Вы также можете натирать ноги неразбавленным яблочным уксусом. Лучше всего оставить на ночь.Водно-уксусная смесь также помогает от потливости ног. Для этого разбавьте 200 миллилитров яблочного уксуса двумя литрами теплой воды и опустите туда ноги.Кто целый день стоял на ногах, тот знает, как сильно могут болеть ноги вечером.Смешайте одну часть яблочного уксуса с двумя частями теплой воды и добавьте столовую ложку крупной морской соли.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.