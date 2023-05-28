Яблочный уксус - идеальное средство против потливости и усталости ног летом
Ваши ноги сильно страдали в холодные месяцы? Вы еще не совсем готовы к лету? Читайте здесь, какое домашнее средство быстро сделает ваши ноги по-настоящему мягкими и эластичными.
Яблочный уксус – настоящее чудодейственное средство. Две столовые ложки, смешанные со стаканом воды в день, помогают стимулировать пищеварение, укрепляют иммунную систему, а также обеспечивают свежий цвет лица.
Но яблочный уксус может сделать гораздо больше. Семейный врач Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, как яблочный уксус помогает в уходе за ногами летом.
Помощник против мозолей
Если вы положите около 100 миллилитров яблочного уксуса на водяную баню, он поможет — благодаря кислоте — смягчить огрубевшую кожу на пятках. Если вы добавите пемзу после 25 минут пребывания в водяной бане, ваши ноги будут свежими к лету.
Избавьтесь от микоза
"Яблочный уксус и водяная баня также помогают при надоедливом микозе", - говорит Зазарова.
Вы также можете натирать ноги неразбавленным яблочным уксусом. Лучше всего оставить на ночь.
Предотвратите потливость ног
Водно-уксусная смесь также помогает от потливости ног. Для этого разбавьте 200 миллилитров яблочного уксуса двумя литрами теплой воды и опустите туда ноги.
Против усталости ног
Кто целый день стоял на ногах, тот знает, как сильно могут болеть ноги вечером.
"Ванна для ног с яблочным уксусом оказывает противовоспалительное и кровообращающее действие и, таким образом, помогает при отеках ног и ступней".
Смешайте одну часть яблочного уксуса с двумя частями теплой воды и добавьте столовую ложку крупной морской соли.
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