Яблочный уксус - идеальное средство против потливости и усталости ног летом

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Яблочный уксус - идеальное средство против потливости и усталости ног летом


Ваши ноги сильно страдали в холодные месяцы? Вы еще не совсем готовы к лету? Читайте здесь, какое домашнее средство быстро сделает ваши ноги по-настоящему мягкими и эластичными.


Яблочный уксус – настоящее чудодейственное средство. Две столовые ложки, смешанные со стаканом воды в день, помогают стимулировать пищеварение, укрепляют иммунную систему, а также обеспечивают свежий цвет лица. 

Но яблочный уксус может сделать гораздо больше. Семейный врач Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, как яблочный уксус помогает в уходе за ногами летом.

Помощник против мозолей


Если вы положите около 100 миллилитров яблочного уксуса на водяную баню, он поможет — благодаря кислоте — смягчить огрубевшую кожу на пятках. Если вы добавите пемзу после 25 минут пребывания в водяной бане, ваши ноги будут свежими к лету. 

Избавьтесь от микоза 


"Яблочный уксус и водяная баня также помогают при надоедливом микозе", - говорит Зазарова.

Вы также можете натирать ноги неразбавленным яблочным уксусом. Лучше всего оставить на ночь.

Предотвратите потливость ног


Водно-уксусная смесь также помогает от потливости ног. Для этого разбавьте 200 миллилитров яблочного уксуса двумя литрами теплой воды и опустите туда ноги. 

Против усталости ног


Кто целый день стоял на ногах, тот знает, как сильно могут болеть ноги вечером. 

"Ванна для ног с яблочным уксусом оказывает противовоспалительное и кровообращающее действие и, таким образом, помогает при отеках ног и ступней". 


Смешайте одну часть яблочного уксуса с двумя частями теплой воды и добавьте столовую ложку крупной морской соли.



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