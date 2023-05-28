Врач Андреева: силовые тренировки продлевают жизнь у людей после 65 лет
Прожить долгую и здоровую жизнь – это то, чего хочет большинство из нас. Исследование определило, какое время тренировок в неделю приближает нас к этой цели и какой вид физической подготовки лучше всего подходит для этого.
Оставаться здоровым и быть в хорошей форме до старости – цель многих людей. И наука все чаще показывает, что мы на самом деле можем быть полны бодрости и бодрости и в старости. Помимо питания важным параметром является правильное количество упражнений.
"Исследование показывает, что регулярные силовые тренировки и тренировки на выносливость могут продлить жизнь людям старше 65 лет. Интеграция нужного количества в повседневную жизнь является ключом к цели", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Различные уровни активности
По словам авторов исследования, испытуемые выполняли либо силовую тренировку, либо тренировку на выносливость, но не совмещали оба вида тренировок.
"С точки зрения снижения смертности, считалось, что упражнения для укрепления мышц оказывают наибольшее влияние. Что касается смертности, оптимальными являются от 2 до 5 силовых тренировок в неделю".
Тем не менее, умеренная тренировка на выносливость также имеет свои преимущества.
Лучше всего сочетать силовые тренировки и тренировки на выносливость
В частности, руководство предлагает от двух до трех единиц силовых тренировок и от 150 до 300 минут тренировок на выносливость в неделю. Силовая тренировка состоит из тренировки баланса и упражнений на укрепление мышц. Тренировка на выносливость включает аэробную активность от умеренной до интенсивной.
Идеальным считается 150 минут умеренной активности, такой как быстрая ходьба, легкий бег трусцой или умеренная езда на велосипеде, или 75 минут активной деятельности в неделю. Умеренная тренировка означает тренировку с частотой сердечных сокращений от 65 до 75 процентов от максимальной . Это можно проверить, например, с помощью пульсометра.
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