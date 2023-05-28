Врач Андреева: силовые тренировки продлевают жизнь у людей после 65 лет

"Исследование показывает, что регулярные силовые тренировки и тренировки на выносливость могут продлить жизнь людям старше 65 лет. Интеграция нужного количества в повседневную жизнь является ключом к цели", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Различные уровни активности

"С точки зрения снижения смертности, считалось, что упражнения для укрепления мышц оказывают наибольшее влияние. Что касается смертности, оптимальными являются от 2 до 5 силовых тренировок в неделю".

Лучше всего сочетать силовые тренировки и тренировки на выносливость

Оставаться здоровым и быть в хорошей форме до старости – цель многих людей. И наука все чаще показывает, что мы на самом деле можем быть полны бодрости и бодрости и в старости. Помимоважным параметром является правильное количество упражнений.По словам авторов исследования, испытуемые выполняли либо силовую тренировку, либо тренировку на выносливость, но не совмещали оба вида тренировок.Тем не менее, умеренная тренировка на выносливость также имеет свои преимущества.В частности, руководство предлагаетв неделю. Силовая тренировка состоит из тренировки баланса и упражнений на укрепление мышц. Тренировка на выносливость включает аэробную активность от умеренной до интенсивной.Идеальным считается, такой как быстрая ходьба, легкий бег трусцой или умеренная езда на велосипеде, илив неделю. Умеренная тренировка означает тренировку с частотойЭто можно проверить, например, с помощью пульсометра.Ранее МедикФорум писал о редких симптомах диабета.

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