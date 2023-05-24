Кардиолог Кореневич: 3 шага снижают риск смерти при болезнях сердца

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проблемы с сердцем

Люди с болезнями сердца часто задают врачам вопрос о том, сколько они смогут прожить.

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Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что ни один врач не сможет назвать точный срок жизни при имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой. Специалист подчеркнула, что такие заболевания бывают тесно связаны с образом существования, повседневными привычками. По словам Кореневич, болезни сердца следует воспринимать как сигнал, предупреждающий о разрушительном влиянии имеющихся нездоровых склонностей.

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«При правильном подходе к проблеме, риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить до уровня совершенно здоровых людей вашего возраста. Для этого нужно сделать три шага», - проинформировала кардиолог.

Что советует предпринять эксперт:
  • Первым шагом, помогающим снизить риск смерти при болезнях сердца, является обращение к врачам, использование медицинской помощи и терапии.
  • Вторым – избавление от негативных установок по поводу заболевания.
  • Третьим – выработка и укрепление такого качества как  стрессоустойчивость.
«Стресс – и главная причина болезней сердца. Повышая стрессоустойчивость, вы продлеваете свою жизнь», - заявила Анна Кореневич.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
ЗОЖ
врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук
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Теги : болезни сердца, продление жизни, Анна Кореневич