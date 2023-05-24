Кардиолог Кореневич: 3 шага снижают риск смерти при болезнях сердца

«При правильном подходе к проблеме, риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить до уровня совершенно здоровых людей вашего возраста. Для этого нужно сделать три шага», - проинформировала кардиолог.

Первым шагом, помогающим снизить риск смерти при болезнях сердца, является обращение к врачам, использование медицинской помощи и терапии.

Вторым – избавление от негативных установок по поводу заболевания.

Третьим – выработка и укрепление такого качества как стрессоустойчивость.

«Стресс – и главная причина болезней сердца. Повышая стрессоустойчивость, вы продлеваете свою жизнь», - заявила Анна Кореневич.

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что ни один врач не сможет назвать точный срок жизни при имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой. Специалист подчеркнула, что такие заболевания бывают тесно связаны с образом существования, повседневными привычками. По словам Кореневич, болезни сердца следует воспринимать как сигнал, предупреждающий о разрушительном влиянии имеющихся нездоровых склонностей.Что советует предпринять эксперт:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить гипертонический криз.

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