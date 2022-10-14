Врач Андреева: силовые тренировки увеличивают продолжительность жизни

"Исследование показало, что занятия спортом один или два раза в неделю могут снизить риск смерти от любой причины как минимум на 41 процент в сочетании с аэробными упражнениями", - говорит врач Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Взрослым рекомендуется выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности, таких как ходьба или танцы, или 75 минут интенсивной физической активности, такой как бег и плавание".

Поднятие тяжестей как часть ваших упражнений может значительно снизить риск ранней смерти.Умеренные физические нагрузки полезны - они связаны с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета и многих других опасных состояний.В исследовании использовались данные о здоровье 99 713 человек за 10-летний период, чтобы прийти к выводу.В начале исследования участники, средний возраст которых составлял 71 год, сообщали, сколько упражнений они выполняли. Спустя годы за ними также наблюдали, чтобы узнать, как их здоровье.Выяснилось, что люди, которые занимались только поднятием тяжестей, имели на 9–22% меньше шансов умереть по любой причине. Но когда это сочеталось с аэробными упражнениями, эти шансы значительно улучшились и снизили риск на 41-47 процентов.Силовые тренировки имеют всевозможные преимущества, такие как улучшение обмена веществ и защита суставов от травм. Они высвобождают эндорфины, которые могут снизить уровень стресса. Стресс связан с повышенным риском таких состояний, как болезни сердца.Ранее МедикФорум писал об опасности некоторых видах хлеба.

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