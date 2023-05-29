Невролог Алехина назвала простой метод, который помогает распознать инсульт

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Невролог Алехина назвала простой метод, который помогает распознать инсульт


Любой, кто распознает признаки инсульта на ранней стадии, может действовать быстро и избежать серьезного ущерба. Рассказываем, какие четыре признака вам обязательно нужно знать.


В случае инсульта каждая минута на счету. 

«Чем дольше это остается без лечения, тем выше риск серьезного необратимого повреждения», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Что провоцирует инсульт?


Триггерами часто являются сгустки крови, закупоренные сосуды или синяки в головном мозге. Это может привести к гибели клеток головного мозга.

Как распознать инсульт?


"Типичными симптомами могут быть внезапные сильные головные боли, головокружение и признаки паралича". 


Также часто нарушаются зрение и речь.
 

Подозрение на инсульт - что делать?


С помощью так называемого FAST-теста подозрение на инсульт можно проверить за короткое время. Буквы обозначают следующие термины: F — Face (лицо), A — Arms (руки), S — Speech (язык) и T — Time (время).

Например, если ваше лицо искажается при улыбке, если вы не можете одинаково поднять руки с обеих сторон или если ваша речь невнятная или сбивчивая, вам следует немедленно позвонить в службу экстренной помощи.

Полезно знать: по словам невролога, существуют лекарства, которые врачи могут использовать для лечения инсульта, обнаруженного на ранней стадии.



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