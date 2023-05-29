Невролог Алехина назвала простой метод, который помогает распознать инсульт

«Чем дольше это остается без лечения, тем выше риск серьезного необратимого повреждения», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Что провоцирует инсульт?

Как распознать инсульт?

"Типичными симптомами могут быть внезапные сильные головные боли, головокружение и признаки паралича".

Подозрение на инсульт - что делать?

В случае инсульта каждая минута на счету.Триггерами часто являются сгустки крови, закупоренные сосуды или синяки в головном мозге. Это может привести к гибели клеток головного мозга.Также часто нарушаютсяС помощью так называемого FAST-теста подозрение на инсульт можно проверить за короткое время. Буквы обозначают следующие термины: F — Face (лицо), A — Arms (руки), S — Speech (язык) и T — Time (время).Например, если ваше лицо искажается при улыбке, если вы не можете одинаково поднять руки с обеих сторон или если ваша речь невнятная или сбивчивая, вам следует немедленно позвонить в службу экстренной помощи.Полезно знать: по словам невролога, существуют лекарства, которые врачи могут использовать для лечения инсульта, обнаруженного на ранней стадии.Ранее МедикФорум писал об аллергии на клубнику.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.