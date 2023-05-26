Диетолог Мухина: съеденная клубника может стать причиной отека Квинке

«Клубника может быть причиной явной аллергической реакции и спровоцировать покраснение, зуд кожи, крапивницу и даже отек Квинке», – сообщила Марият Мухина «Москве 24».

Что такое отек Квинке? Это следствие резко выраженной аллергической реакции организма. При отеке Квинке быстро развивается сильный отек, затрагивающий как слизистые оболочки, так подкожную жировую клетчатку. Наиболее опасным является отек гортани, при котором затрудняется дыхание вплоть до возникновения риска летального исхода. Кроме того, отеку подвергаются внутренние органы, включая головной мозг. При отеке мозга могут возникать неврологические нарушения, включая потерю сознания, кому.

«Пестициды, фунгициды и другие средства обработки опасны в плане гепатотоксичности и нефротоксичности, то есть они нарушают функцию печени и почек», – констатировала эксперт.

Медик напомнила в интервью, что клубника является аллергеном.Диетолог Мухина добавила, что съеденная клубника также может стать причиной обострения симптомов имеющихся болезней ЖКТ. По словам врача, клубничные зернышки не перевариваются пищеварительным трактом и могут травмировать его слизистую оболочку – для людей с хроническими проблемами желудка и кишечника это небезопасно.Также специалист обратила внимание на то, что в клубнике могут содержаться химические препараты, которые использовались производителем для защиты ягоды от вредителей.Мухина отметила, что риск интоксикации становится особенно значительным, если клубника употребляется большом количестве – свыше 200 граммов за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление сырой моркови.

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