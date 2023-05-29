Нутрицолог Строков: флавоноиды защищают мозг от слабоумия - список продуктов

"Диета с низким содержанием флаваноидов — питательных веществ, содержащихся в определенных фруктах и овощах, — приводит к возрастной потере памяти", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков комментируя исследование специально для МедикФорум.

«В этом столетии, поскольку мы живем дольше, исследования начинают показывать, что для укрепления нашего стареющего разума необходимы различные питательные вещества».

Яблоки

Облепиха

Черный и зеленый чай

Темный шоколад и какао

Цитрусовые

Черника

Брокколи

Улучшение среди участников исследования с диетами с низким содержанием флавоноидов было значительным и повышает возможность использования богатых флаваноидами диет или добавок для улучшения когнитивных функций у пожилых людей.Это открытие также подтверждает появившуюся идею о том, что стареющему мозгу требуются определенные питательные вещества для оптимального здоровья, точно так же, как развивающемуся мозгу требуются определенные питательные вещества для правильного развития.Выявление питательных веществ, критически важных для правильного развития нервной системы младенца, было венцом достижений науки о питании 20-го века.Исследование, основанное на биомаркерах потребления флаванола, может быть использовано другими исследователями в качестве шаблона для выявления дополнительных, необходимые питательные вещества.Ранее МедикФорум писал об аллергии на клубнику.

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