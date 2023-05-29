Пульмонолог Борисов указал на патологические причины крови в мокроте

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кровь

Причин, объясняющих появление в мокроте крови, существует много – ее далеко не всегда вызывает заболевание дыхательных путей.

Существуют такие болезни, при которых возникает не только кровянистая мокрота, но и кашель с кровью. Заметив кровь в мокроте или в дыхательных путях, следует обращаться к врачу, поскольку таким симптомом могут проявляться опасные проблемы со здоровьем. На патологические причины крови в мокроте в беседе с «МедикФорум» указал врач-пульмонолог Алексей Борисов.

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«Кровавая мокрота и кашель с кровью могут иметь много причин. Тремя наиболее распространенными причинами кашля с кровью являются бронхит, бронхоэктатическая болезнь и пневмония, они ответственны за большинство случаев», - заметил эксперт.

Другие патологические причины крови в мокроте.
  • Тяжелый бронхит: воспаление слизистой оболочки бронхов из-за заражения вирусами или бактериями.
  • Кровь из носа: кровавая мокрота иногда возникает, когда кровь течет из носа обратно в горло.
  • Пневмония: обычно кровь возникает при бактериальной инфекции легких.
  • Туберкулез: это инфекционное заболевание вызывается микобактериями.
  • Аспергиллез: в его случае грибковая инфекция поражает легкие.
  • Бронхоэктазы: происходит постоянное расширение бронхов в легких.
  • Рак легкого (бронхиальная карцинома): развитие данного типа злокачественных опухолей в легких часто бывает результатом курения.
  • Легочная эмболия: при этом опасном состоянии возникает закупорка кровеносного сосуда в легких или малом круге кровообращения.
  • Сердечная недостаточность: у человека слабое сердце.
  • Легионеллез: заболевание, вызываемое заражением легионеллой.
  • Муковисцидоз: аутоиммунное заболевание, также известное как кистозный фиброз.
  • Травмы легких, разрыв легкого.
  • Проглатывание мелких предметов.
  • Прием разжижающих кровь препаратов (например, аспирина): как следствие, возникает повышенная склонность к кровотечениям.
  • Нарушение свертывания крови
  • Сифилис: бактериальное венерическое заболевание.
По словам пульмонолога Борисова, учитывая обширный диапазон причин появления кровянистой слизи, при ее неоднократном или участившемся проявлении следует обратиться к врачу и провериться.

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«Некоторые симптомы могут указывать на то, что возникла острая ситуация, требующая оперативной помощи. К ним относятся, среди прочего, обильный кашель с кровью, головокружение при вставании, жажда, потливость, сильная слабость, тахикардия», - уточнил специалист.

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