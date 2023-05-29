Пульмонолог Борисов указал на патологические причины крови в мокроте

«Кровавая мокрота и кашель с кровью могут иметь много причин. Тремя наиболее распространенными причинами кашля с кровью являются бронхит, бронхоэктатическая болезнь и пневмония, они ответственны за большинство случаев», - заметил эксперт.

Тяжелый бронхит: воспаление слизистой оболочки бронхов из-за заражения вирусами или бактериями.

Кровь из носа: кровавая мокрота иногда возникает, когда кровь течет из носа обратно в горло.

Пневмония: обычно кровь возникает при бактериальной инфекции легких.

Туберкулез: это инфекционное заболевание вызывается микобактериями.

Аспергиллез: в его случае грибковая инфекция поражает легкие.

Бронхоэктазы: происходит постоянное расширение бронхов в легких.

Рак легкого (бронхиальная карцинома): развитие данного типа злокачественных опухолей в легких часто бывает результатом курения.

Легочная эмболия: при этом опасном состоянии возникает закупорка кровеносного сосуда в легких или малом круге кровообращения.

Сердечная недостаточность: у человека слабое сердце.

Легионеллез: заболевание, вызываемое заражением легионеллой.

Муковисцидоз: аутоиммунное заболевание, также известное как кистозный фиброз.

Травмы легких, разрыв легкого.

Проглатывание мелких предметов.

Прием разжижающих кровь препаратов (например, аспирина): как следствие, возникает повышенная склонность к кровотечениям.

Нарушение свертывания крови

Сифилис: бактериальное венерическое заболевание.

«Некоторые симптомы могут указывать на то, что возникла острая ситуация, требующая оперативной помощи. К ним относятся, среди прочего, обильный кашель с кровью, головокружение при вставании, жажда, потливость, сильная слабость, тахикардия», - уточнил специалист.

Существуют такие болезни, при которых возникает не только кровянистая мокрота, но и кашель с кровью. Заметив кровь в мокроте или в дыхательных путях, следует обращаться к врачу, поскольку таким симптомом могут проявляться опасные проблемы со здоровьем. На патологические причины крови в мокроте в беседе с «МедикФорум» указал врач-пульмонолог Алексей Борисов.Другие патологические причины крови в мокроте.По словам пульмонолога Борисова, учитывая обширный диапазон причин появления кровянистой слизи, при ее неоднократном или участившемся проявлении следует обратиться к врачу и провериться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют обращать внимание на ранние признаки рассеянного склероза.

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