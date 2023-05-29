Пульмонолог Борисов указал на патологические причины крови в мокроте
Причин, объясняющих появление в мокроте крови, существует много – ее далеко не всегда вызывает заболевание дыхательных путей.
Существуют такие болезни, при которых возникает не только кровянистая мокрота, но и кашель с кровью. Заметив кровь в мокроте или в дыхательных путях, следует обращаться к врачу, поскольку таким симптомом могут проявляться опасные проблемы со здоровьем. На патологические причины крови в мокроте в беседе с «МедикФорум» указал врач-пульмонолог Алексей Борисов.
«Кровавая мокрота и кашель с кровью могут иметь много причин. Тремя наиболее распространенными причинами кашля с кровью являются бронхит, бронхоэктатическая болезнь и пневмония, они ответственны за большинство случаев», - заметил эксперт.
Другие патологические причины крови в мокроте.
- Тяжелый бронхит: воспаление слизистой оболочки бронхов из-за заражения вирусами или бактериями.
- Кровь из носа: кровавая мокрота иногда возникает, когда кровь течет из носа обратно в горло.
- Пневмония: обычно кровь возникает при бактериальной инфекции легких.
- Туберкулез: это инфекционное заболевание вызывается микобактериями.
- Аспергиллез: в его случае грибковая инфекция поражает легкие.
- Бронхоэктазы: происходит постоянное расширение бронхов в легких.
- Рак легкого (бронхиальная карцинома): развитие данного типа злокачественных опухолей в легких часто бывает результатом курения.
- Легочная эмболия: при этом опасном состоянии возникает закупорка кровеносного сосуда в легких или малом круге кровообращения.
- Сердечная недостаточность: у человека слабое сердце.
- Легионеллез: заболевание, вызываемое заражением легионеллой.
- Муковисцидоз: аутоиммунное заболевание, также известное как кистозный фиброз.
- Травмы легких, разрыв легкого.
- Проглатывание мелких предметов.
- Прием разжижающих кровь препаратов (например, аспирина): как следствие, возникает повышенная склонность к кровотечениям.
- Нарушение свертывания крови
- Сифилис: бактериальное венерическое заболевание.
«Некоторые симптомы могут указывать на то, что возникла острая ситуация, требующая оперативной помощи. К ним относятся, среди прочего, обильный кашель с кровью, головокружение при вставании, жажда, потливость, сильная слабость, тахикардия», - уточнил специалист.
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