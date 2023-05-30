Диетолог Пономарева дала 5 советов как сделать живот плоским — без ограничительной диеты

1. Ешьте осознанно

"Научитесь правильно питаться! Имейте стол, тарелку, научитесь жевать, научитесь ценить вкус на своей тарелке, а не загребать ее лопатой по дороге на работу, или за столом, или перед телевизором", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

2. Ешьте больше «правильной» пищи

«Не чувствуйте себя таким ограничивающим, когда дело доходит до диеты, вы действительно можете есть больше».

3. Перекус

4. Ограничьте употребление алкоголя

"Алкоголь очень калориен. Сейчас так много действительно хороших слабоалкогольных и безалкогольных напитков, что у нас есть возможность их поменять".

5. Держитесь подальше от экстремальных диет

"Не пытайтесь садиться на экстремальные диеты. Мы знаем, что они неустойчивы".

25,9% взрослых страдают ожирением, а 37,9% имеют избыточный вес. Чтобы похудеть или избавиться от жира на животе, нужно начать с «измерения окружности талии», и число должно быть «менее половины вашего роста».В конечном итоге все сводится к упражнениям и диете. Когда дело доходит до диеты, существует так много советов, но я предпочитаю давать пять советов.Осознанное питание помогает поддерживать здоровый вес тела».Таким образом, нужно есть больше правильных продуктов, низкокалорийных продуктов с более высоким содержанием питательных веществ, которые содержатся во многих растительных продуктах.Диетолог сказала, чтоно необходимо выбиратьВместоОни не работают, вы в конечном итоге йо-йо-й, это может повлиять на ваш метаболизм, это может повлиять на то, как ваше тело откладывает жир. Это нездорово, этонеустойчиво, утверждает Пономарева.Ранее МедикФорум писал о вредных видах красного мяса.

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