Диетолог Пономарева дала 5 советов как сделать живот плоским — без ограничительной диеты
Врач-диетолог поделилась своими главными советами по избавлению от жира на животе.
25,9% взрослых страдают ожирением, а 37,9% имеют избыточный вес. Чтобы похудеть или избавиться от жира на животе, нужно начать с «измерения окружности талии», и число должно быть «менее половины вашего роста».
В конечном итоге все сводится к упражнениям и диете. Когда дело доходит до диеты, существует так много советов, но я предпочитаю давать пять советов.
1. Ешьте осознанно
"Научитесь правильно питаться! Имейте стол, тарелку, научитесь жевать, научитесь ценить вкус на своей тарелке, а не загребать ее лопатой по дороге на работу, или за столом, или перед телевизором", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Осознанное питание помогает поддерживать здоровый вес тела».
2. Ешьте больше «правильной» пищи
«Не чувствуйте себя таким ограничивающим, когда дело доходит до диеты, вы действительно можете есть больше».
Таким образом, нужно есть больше правильных продуктов, низкокалорийных продуктов с более высоким содержанием питательных веществ, которые содержатся во многих растительных продуктах.
3. Перекус
Диетолог сказала, что «перекусывать — это нормально», но необходимо выбирать «правильные продукты для перекуса». Вместо «обработанных, соленых, сладких продуктов, идеальным перекусом будут что-то вроде орехов», так как они богаты здоровыми жирами, клетчаткой и белком, которые стабилизируют уровень сахара в крови, поэтому вы не испытываете этой сильной тяги и помогаете чувствовать себя сытым. дольше».
4. Ограничьте употребление алкоголя
"Алкоголь очень калориен. Сейчас так много действительно хороших слабоалкогольных и безалкогольных напитков, что у нас есть возможность их поменять".
5. Держитесь подальше от экстремальных диет
"Не пытайтесь садиться на экстремальные диеты. Мы знаем, что они неустойчивы".
Они не работают, вы в конечном итоге йо-йо-й, это может повлиять на ваш метаболизм, это может повлиять на то, как ваше тело откладывает жир. Это нездорово, это
неустойчиво, утверждает Пономарева.
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