Нутрициолог Строков назвал 5 важных признаков дефицита витаминов

«Предупреждающие признаки дефицита витаминов могут меняться от человека к человеку, но есть несколько ключевых факторов, за которыми важно следить, поскольку они могут указывать на то, что вашему организму не хватает определенных минералов и витаминов», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сухая кожа

"Сухая кожа может быть вызвана недостатком витамина D в организме".

Язвы во рту

"Язвы во рту могут быть предупреждающим признаком низкого уровня железа и могут быть признаком дефицита железа".

Кровоточащие десны

"Витамин С играет важную роль в заживлении ран и общем иммунитете, он также действует как антиоксидант, который помогает предотвратить повреждение клеток".

Выпадение волос

Боль в костях

Дефицит витаминов может привести к различным осложнениям со здоровьем. Нутрициолог поделился пятью предупреждающими знаками, которые могут указывать на то, что вам нужно изменить свой рацион или ввести добавки в свой распорядок дня.Любая сухость, сопровождаемая другими симптомами, такими как зуд и шелушение кожи, может свидетельствовать о том, что вашему телу не хватает определенных витаминов и минералов.Язвы во рту и трещины во рту часто могут быть признаком недостаточного поступления витаминов и минералов в организм.Кровоточивость десен может быть предупреждающим признаком дефицита витамина С.Мы ежедневно теряем пряди волос, однако, если вы вдруг обнаружите пряди волос на подушке или во время мытья головы, это может быть признаком низкого уровня железа, биотина и цинка.Если вы чувствуете боль в костях, это может быть предупреждающим признаком нехватки витамина D. Витамин D также жизненно важен для регулирования количества кальция и фосфатов в организме, поддерживая ваши кости, зубы и здоровье. мышцы здоровые.Ранее МедикФорум писал о пользе силовых тренировок.

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