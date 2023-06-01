Нутрициолог Строков: увеличение потребления белка в старости поддерживает метаболизм и здоровье

Масса скелетных мышц

Липидный профиль печени и плазмы

Аминокислотный профиль плазмы.

"Эти результаты показывают, что диета с умеренным содержанием белка (от 25 до 35 процентов) поддерживает метаболически более здоровое состояние как у молодых, так и у мышей среднего возраста", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Увеличение ежедневного потребления белка во время еды может способствовать метаболическому здоровью людей. Более того, идеальный баланс макронутриентов в рационе на каждом этапе жизни также может увеличить продолжительность жизни».

Оптимальный баланс макронутриентов для идеальных результатов в отношении здоровья может варьироваться на разных этапах жизни. Однако количество белка, которое следует потреблять для поддержания метаболического здоровья в пожилом возрасте, до сих пор неясно.В новом исследовании мышей кормили изокалорийной диетой с различным содержанием белка, от 5 до 45 процентов, в течение двух месяцев.Ученые заметили, что низкобелковая диета приводит к развитию легкой жировой болезни печени у старых мышей по сравнению с молодыми мышами. Напротив, диета с умеренным содержанием белка приводила к снижению концентрации глюкозы в крови и уровня липидов как в печени, так и в плазме.Более молодые репродуктивные мыши получают пользу от более высокого потребления белка, но эта потребность снижается в среднем возрасте, а затем снова возрастает у мышей старшего возраста.Ранее МедикФорум писал о признаках дефицита витаминов.

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