Трихолог Спиридонов объяснил, как часто нужно мыть голову, чтобы предотвратить выпадение волос

"Симптомы и признаки: залысины, расширяющиеся проборы, залысины, зуд, воспаленная кожа головы. Все эти вещи могут указывать на то, что вы теряете больше волос, чем обычно", - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

"Вы не должны делать это чаще, чем один раз в день. Мытье волос лишает их натуральных масел, которые являются защитными. Еще одним важным фактором при мытье головы является температура воды. Я бы рекомендовал воздерживаться от любых экстремальных температур. Очень горячая и очень холодная вода повреждают волосы".

От недостатка белка до интенсивной укладки волос могут быть различные триггеры выпадения волос. Однако некоторые предупреждающие признаки могут указывать на аномальное выпадение волос.У нас на голове около 100 000 волос, и мы естественным образом теряем от 50 до 100 волос ежедневно. Это естественное отрастание, поэтому мы обычно этого не замечаем, но для некоторых людей выпадение волос может быть настоящим стрессом.Существует много потенциальных причин выпадения волос, и большую роль в этом процессе играют гормоны. Хотя на некоторые факторы риска может быть трудно повлиять, на другие можно легко переключиться.Возможно, вы слышали о причуде, которая приветствует мытье волос холодной водой для достижения безупречного блеска. Это не является оправданным и вредит волосам.Ранее МедикФорум писал о важных признаках дефицита витаминов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.