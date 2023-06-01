Кардиолог Варфоломеев назвал 4 признака, что опасный тромб попал в легкие

"Это происходит, когда сгусток крови блокирует кровеносный сосуд в легких и может быть опасным для жизни", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

У вас серьезные проблемы с дыханием

Вы чувствуете боль в груди или верхней части спины

Ваше сердце бьется очень быстро

У вас сильное головокружение.

Испытываете затрудненное дыхание, которое возникает внезапно

Кашляете кровью.





старше 60 лет

имеют избыточный вес

Дым

Имели ТГВ раньше

Примите противозачаточную таблетку или ЗГТ

У вас рак или сердечная недостаточность

Есть варикозное расширение вен.

Сидеть неподвижно в течение длительного периода времени — вставайте и двигайтесь каждый час или около того.

Скрещивание ног, когда вы сидите

Курение

Употребление большого количества алкоголя.

Сгусток крови представляет собой массу клеток крови и других веществ, образующихся в кровеносных сосудах. Определенное количество свертывания крови необходимо, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение.Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, представляют опасность. Они могут путешествовать по телу, потенциально блокируя приток крови к жизненно важным органам.Одним из неотложных состояний, вызванных тромбами, является легочная эмболия.Варфоломеев перечислил четыре симптом легочной эмболии.Если вы испытываете любой из этих признаков, вам следует записаться на «срочную» встречу с врачом общей практики или вызвать скорую.Легочная эмболия «часто» возникает, когда часть тромба отрывается от ноги и попадает в легкие. Сгусток крови в ноге известен как тромбоз глубоких вен (ТГВ).Несколько факторов могут увеличить риск ТГВ, в том числе если вы:Чтобы снизить риск ТГВ, рекомендуется поддерживать здоровый вес, вести активный образ жизни и пить много жидкости.Ранее МедикФорум писал о признаках дефицита витаминов.

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