Кардиолог Варфоломеев назвал 4 признака, что опасный тромб попал в легкие
Сгустки крови также могут вызывать инсульты и сердечные приступы, что делает их опасными.
Сгусток крови представляет собой массу клеток крови и других веществ, образующихся в кровеносных сосудах. Определенное количество свертывания крови необходимо, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение.
Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, представляют опасность. Они могут путешествовать по телу, потенциально блокируя приток крови к жизненно важным органам.
Одним из неотложных состояний, вызванных тромбами, является легочная эмболия.
"Это происходит, когда сгусток крови блокирует кровеносный сосуд в легких и может быть опасным для жизни", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Варфоломеев перечислил четыре симптом легочной эмболии.
Обратитесь срочно к врачу, если:
- У вас серьезные проблемы с дыханием
- Вы чувствуете боль в груди или верхней части спины
- Ваше сердце бьется очень быстро
- У вас сильное головокружение.
- Испытываете затрудненное дыхание, которое возникает внезапно
- Кашляете кровью.
Несколько факторов могут увеличить риск ТГВ, в том числе если вы:
- старше 60 лет
- имеют избыточный вес
- Дым
- Имели ТГВ раньше
- Примите противозачаточную таблетку или ЗГТ
- У вас рак или сердечная недостаточность
- Есть варикозное расширение вен.
Чтобы снизить риск ТГВ, рекомендуется поддерживать здоровый вес, вести активный образ жизни и пить много жидкости.
Также важно избегать:
- Сидеть неподвижно в течение длительного периода времени — вставайте и двигайтесь каждый час или около того.
- Скрещивание ног, когда вы сидите
- Курение
- Употребление большого количества алкоголя.
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