Врач Захарова назвала полезные добавки при ревматизме

Пищевые добавки: самые важные витамины при ревматизме

"В этом контексте важен «солнечный витамин» D. Исследование показало, что ревматические симптомы действительно значительно улучшились при приеме витамина D. Другое исследование показало, что у пациентов с ревматизмом чаще наблюдается дефицит", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Было доказано, что этот антиоксидант, который вызывает желтый цвет куркумы, облегчает дискомфорт. Имбирь, карри, тмин и чеснок также содержат антиоксиданты, которые могут помочь тем, кто страдает ревматизмом".

Ревматизм является прежде всего болезнью пожилого возраста и, в зависимости от формы, может трактоваться как своеобразный «признак износа». Но это может коснуться и молодых людей.Артрит – это прежде всего воспалительноесуставов. Поэтому перспективно противодействовать этому с помощью соответствующих питательных веществ. Есть ряд питательных веществ, которые, как известно, обладают противовоспалительным действием.Если болезнь уже вспыхнула, может возникнуть повышенная потребность в питательных веществах, так как организму приходится постоянно бороться с воспалением.также оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, он способствует развитию хрящевой ткани и увеличивает ее плотность. Это потому, что магний полезен для хранения кальция в костях. В этом отношении магний также предотвращает вторичное заболевание ревматизма: остеопороз.Хорошо известными противовоспалительными средствами являются, которые содержатся, например, в льняном и конопляном масле. Масла грецкого ореха, льняного семени, сои и канолы настоятельно рекомендуются, потому что, как и многие морепродукты, они особенно богаты EPA и DHA (докозагексаеновой кислотой).также подавляют воспаление. Без них свободные радикалы могут нанести вред организму.В нескольких исследованиях изучалась роль пищевой добавки куркумина в отношении ревматизма.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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