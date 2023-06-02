Диетолог Пономарева объяснила в чем опасность продуктов, приготовленных на гриле

"Чем больше жира и мясного сока капает на уголь, тем больше поднимается дыма. Он содержит так называемые полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Некоторые из приблизительно 250 химических соединений этого типа являются канцерогенными", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Являются ли растительные продукты более безопасными на гриле?

"Если жарить картофель или хлеб, образуется акриламид, особенно если они очень коричневые. Вещество может изменить генетический материал и вызвать рак".

Какие это бактерии?

"Бактерии Campylobacter процветают, в частности, на сырой курице, сыром молоке и сыром мясном фарше. Они могут вызвать сильную диарею с лихорадкой и судорогами".

Ряд веществ, образующихся во время приготовления на гриле, на самом деле считается вредным для здоровья.То, что известно как НАА, гетероциклические ароматические амины, также может образовываться в коричневатой корке мяса и рыбы уже при 120 градусах Цельсия. Их подозревают в том, что они вызывают рак.Это зависит от типа и подготовки. Реакция Майяра отвечает не только за хороший вкус и аппетитный цвет. Токсичные вещества могут образовываться и в крахмалистых продуктах.С точки зрения питания нет ничего плохого в том, чтобы время от времени жарить на гриле. Как и в случае со всеми ядовитыми веществами, важна доза.Однако самое опасное в приготовлении на гриле не еда, а огонь. Болезнетворные бактерии также недооцениваются.На пище обычно присутствует смесь полезных и опасных микроорганизмов.Поэтому важно тщательно готовить мясо.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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