Диетолог Пономарева объяснила в чем опасность продуктов, приготовленных на гриле

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Диетолог Пономарева объяснила в чем опасность продуктов, приготовленных на гриле


Приготовление барбекю и шашлыков — одно из самых популярных развлечений летом. Но что на самом деле происходит при приготовлении мяса или овощей на гриле и вообще полезно ли это? 



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Ряд веществ, образующихся во время приготовления на гриле, на самом деле считается вредным для здоровья. 

"Чем больше жира и мясного сока капает на уголь, тем больше поднимается дыма. Он содержит так называемые полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Некоторые из приблизительно 250 химических соединений этого типа являются канцерогенными", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


То, что известно как НАА, гетероциклические ароматические амины, также может образовываться в коричневатой корке мяса и рыбы уже при 120 градусах Цельсия. Их подозревают в том, что они вызывают рак.

Являются ли растительные продукты более безопасными на гриле?


Это зависит от типа и подготовки. Реакция Майяра отвечает не только за хороший вкус и аппетитный цвет. Токсичные вещества могут образовываться и в крахмалистых продуктах. 

"Если жарить картофель или хлеб, образуется акриламид, особенно если они очень коричневые. Вещество может изменить генетический материал и вызвать рак".



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С точки зрения питания нет ничего плохого в том, чтобы время от времени жарить на гриле. Как и в случае со всеми ядовитыми веществами, важна доза. 

Однако самое опасное в приготовлении на гриле не еда, а огонь. Болезнетворные бактерии также недооцениваются.

Какие это бактерии?


На пище обычно присутствует смесь полезных и опасных микроорганизмов. 

"Бактерии Campylobacter процветают, в частности, на сырой курице, сыром молоке и сыром мясном фарше. Они могут вызвать сильную диарею с лихорадкой и судорогами". 


Поэтому важно тщательно готовить мясо.


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