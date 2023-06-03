Женщины теряют жир значительно быстрее, используя пищевую соду - диетолог Пономарева
Диетолог сообщила, что пищевая сода может «значительно повысить эффективность тренировок» и помочь женщинам быстрее похудеть.
Пищевая сода может «снижать усталость во время высокоинтенсивных упражнений» и действовать как «стимулятор», помогая при «коротких, высокоинтенсивных периодах упражнений».
«Это связано с его способностью уменьшать количество ионов водорода, образующихся в результате анаэробного метаболизма».
Таким образом, женщины, которые хотят похудеть к лету, могут усилить свои тренировки и тренироваться «в течение более длительного периода времени», используя кухонный продукт.
«Пищевая сода также помогает сократить время восстановления после этого упражнения. Это потому, что он снижает кислотность в ваших работающих мышцах, что помогает вам тренироваться дольше».
Это может помочь увеличить силу, координацию и производительность упражнений высокой интенсивности, позволяя вам двигаться дальше во время интенсивных занятий, таких как тяжелая атлетика, бег, плавание и езда на велосипеде.
Исследования показывают, что самая эффективная доза составляет 0,3 грамма на кг за 60–180 минут до тренировки.
Рекомендуется посетить диетолога или врача общей практики, прежде чем начинать новую диету или план питания.
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