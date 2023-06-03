Женщины теряют жир значительно быстрее, используя пищевую соду - диетолог Пономарева

«Это связано с его способностью уменьшать количество ионов водорода, образующихся в результате анаэробного метаболизма».

«Пищевая сода также помогает сократить время восстановления после этого упражнения. Это потому, что он снижает кислотность в ваших работающих мышцах, что помогает вам тренироваться дольше».

Пищевая сода может «снижать усталость во время высокоинтенсивных упражнений» и действовать как «стимулятор», помогая при «коротких, высокоинтенсивных периодах упражнений».Таким образом, женщины, которые хотят похудеть к лету, могут усилить свои тренировки и тренироваться «в течение более длительного периода времени», используя кухонный продукт.Это может помочь увеличить силу, координацию и производительность упражнений высокой интенсивности, позволяя вам двигаться дальше во время интенсивных занятий, таких как тяжелая атлетика, бег, плавание и езда на велосипеде.Исследования показывают, что самая эффективная доза составляет 0,3 грамма на кг за 60–180 минут до тренировки.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.