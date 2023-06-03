Терапевт Звонков: налет на языке часто возникает из-за проблем с органами ЖКТ

«Увеличение толщины налета на языке или появление сероватого оттенка свидетельствует о снижении иммунитета и увеличении количества болезнетворных бактерий в организме», - сообщил терапевт Звонков Wday.ru.

«Если по утрам на налете видны отпечатки зубов, скорее всего, это признак плохого усваивания пищи кишечником».

«Налет на языке вместе с желтушностью, болью в правом подреберье и нарушением стула – симптом проблем с печенью», - добавил терапевт.

Врач Звонков констатировал, что к появлению на языке белого налета бывают склонны даже люди с хорошим здоровьем. Такой налет, появляющийся утром, состоит нз слущенных клеток эпителия и бактерий, которые у бодрствующих людей смываются слюной. В то же время увеличение налета может быть тревожным признаком проблем со здоровьем.По словам специалиста, наиболее частой патологической причиной белого налета на языке являются нарушения в органах ЖКТ.Звонков добавил, что при наличии плотного белого налета, который сосредотачивается в центре языка, можно заподозрить гастрит. Также в этом случае на нем могут возникать трещины.Андрей Звонков посоветовал обращаться к врачам при появлении нехарактерного налета на языке, в особенности если он сопровождается другими неблагополучными признаками. Состояние поверхности языка может изменяться при таких патологиях, как анемия, цирроз печени, почечные болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах постоянно холодных рук.

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