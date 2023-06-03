Невролог Ерохин назвал распространенные причины головной боли по утрам

«Любой, кто просыпается с головной болью в течение длительного периода времени, должен быть осмотрен врачом», - подчеркнул невролог.

Если утром у вас болит голова, не стоит игнорировать это, поскольку у головных болей в это время суток могут быть как сравнительно безобидные, так и опасные причины – о них порталу «МедикФорум» рассказал врач-невролог Владимир Ерохин.Организму для восстановления и перезагрузки требуется не менее семи-восьми часов сна. Если человек недосыпает в течение нескольких дней подряд, это неминуемо повлияет на его самочувствие и поспособствует в том числе появлению головной боли.По словам Ерохина, в тех случаях, когда положение тела вызывает мышечное напряжение в области плеч или шеи, тоже могут возникать головные боли напряжения.При высокой концентрации гормонов стресса тело ночью напрягается вместо того, чтобы расслабляться. Это в свою очередь может привести к головным болям.К бруксизму или неконтролируемому скрежету зубами ночью склонны люди, которым приходится испытывать напряжение, стресс, волнение, беспокойство. Невролог отметил, что это нарушение тоже является одной из причин проблемы.Недостаточное употребление жидкости – одна из самых распространенных причин головной боли по утрам. При нехватке влаги густеет кровь и ухудшаются процессы кровоснабжения, вдобавок это мешает организму своевременно избавляться от токсинов.Данное нарушение характеризуется остановками дыхания во сне, из-за чего организм (конкретно мозг) не снабжается достаточным количеством кислорода. Головная боль утром – типичный признак проблемы.Привыкание к кофеину возникает очень быстро. Человек с такой особенностью может испытывать дискомфорт, не получая кофеин долгое время (например, на протяжении нескольких часов ночью).В норме артериальное давление ночью падает. Однако, если этого не происходит, утром могут ощущаться головные боли.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах налета, возникающего на языке.

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