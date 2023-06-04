Апельсиновый сок помогает снизить высокое давление: результат доказан

"Лучший способ снизить кровяное давление — это регулярные физические упражнения и потеря веса, но многое в диете может помочь. Один продукт, который был специально изучен для снижения веса, — это апельсиновый сок и, в частности, флавон, содержащийся в апельсиновом соке, называемый гесперидином. Исследования по этой теме на протяжении многих лет показывали разные результаты", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Часто бессимптомное состояние значительно увеличивает вероятность потенциально фатальных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Это связано с дополнительной нагрузкой, которую он оказывает на многие жизненно важные органы, такие как сердце, мозг и почки.Хорошо известно, что одним из движущих факторов высокого кровяного давления, также известного как гипертония, является неправильное питание, в том числе продукты с высоким содержанием соли.Диета также может быть использована для снижения риска развития высокого кровяного давления.Например, обзор 19 высококачественных исследований показал значительное влияние на диастолическое артериальное давление (диастолическое — это меньшее число в нижней части результата артериального давления, которое отражает артериальное давление между ударами сердца).Интересно, что, как и во многих других вмешательствах, на этот эффект может оказывать существенное генетическое влияние, а это означает, что некоторым людям апельсиновый сок приносит пользу, а другим нет.В недавнем исследовании, когда испытуемые пили апельсиновый сок в течение 60 дней и проверяли их кровь на продукты распада гесперидина и других флавоноидов, те, кто мог более эффективно метаболизировать и расщеплять флавоноиды в своей печени, показали значительное снижение артериального давления.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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