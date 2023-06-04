Врач Пономарева назвала 4 полезных свойств авокадо - полезные жиры, витамины, минералы, клетчатка

Авокадо, несомненно, является здоровой пищей, обладающей многими питательными свойствами. Косточковые плоды богаты полезными жирами, содержат множество витаминов и минералов, способствуют здоровому пищеварению и помогают контролировать вес.

Несмотря на высокую калорийность, зеленые авокадо могут быть частью сбалансированной диеты. Однако важно помнить о размере порции, так как высокое содержание жира означает высокую калорийность. Так что наслаждайтесь полезными фруктами как частью разнообразной диеты и комбинируйте авокадо с другими полезными продуктами, чтобы в полной мере воспользоваться их преимуществами для здоровья.



Вот почему авокадо так полезен

"Большую часть из них составляют мононенасыщенные жиры, чрезвычайно ценные для нашего организма. Эти полезные жиры могут помочь снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Эти питательные вещества важны для поддержания здоровой функции организма и могут помочь укрепить вашу иммунную систему".

"Пищевые волокна способствуют здоровью кишечника, регулируют перистальтику кишечника и могут помочь вам снизить риск развития рака толстой кишки".

вокадо известно своим высоким содержанием жира, что поначалу может вызывать беспокойство у многих людей.Авокадо — это настоящий набор питательных веществ.Они содержат множество витаминов и минералов, таких как витамин К, витамин Е, витамин С, калий и фолиевая кислота.вокадо содержит значительное количество клетчатки, необходимой для здорового пищеварения.Авокадо содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут привести к воспалению и окислительному стрессу. Употребляя авокадо, вы можете защитить свое тело от этих вредных воздействий.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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