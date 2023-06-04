Врач Пономарева назвала 4 полезных свойств авокадо - полезные жиры, витамины, минералы, клетчатка

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Врач Пономарева назвала 4 полезных свойств авокадо - полезные жиры, витамины, минералы, клетчатка


Авокадо, несомненно, является здоровой пищей, обладающей многими питательными свойствами. Косточковые плоды богаты полезными жирами, содержат множество витаминов и минералов, способствуют здоровому пищеварению и помогают контролировать вес.



Несмотря на высокую калорийность, зеленые авокадо могут быть частью сбалансированной диеты. Однако важно помнить о размере порции, так как высокое содержание жира означает высокую калорийность. Так что наслаждайтесь полезными фруктами как частью разнообразной диеты и комбинируйте авокадо с другими полезными продуктами, чтобы в полной мере воспользоваться их преимуществами для здоровья.
 

Вот почему авокадо так полезен


Высокое содержание полезных жиров

Авокадо известно своим высоким содержанием жира, что поначалу может вызывать беспокойство у многих людей.

"Большую часть из них составляют мононенасыщенные жиры, чрезвычайно ценные для нашего организма. Эти полезные жиры могут помочь снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Богат питательными веществами

Авокадо — это настоящий набор питательных веществ. 

Они содержат множество витаминов и минералов, таких как витамин К, витамин Е, витамин С, калий и фолиевая кислота. 

"Эти питательные вещества важны для поддержания здоровой функции организма и могут помочь укрепить вашу иммунную систему".

Клетчатка для здорового пищеварения

Авокадо содержит значительное количество клетчатки, необходимой для здорового пищеварения. 

"Пищевые волокна способствуют здоровью кишечника, регулируют перистальтику кишечника и могут помочь вам снизить риск развития рака толстой кишки".


Антиоксидантные свойства

Авокадо содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут привести к воспалению и окислительному стрессу. Употребляя авокадо, вы можете защитить свое тело от этих вредных воздействий.



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