Врач Пономарева назвала 4 полезных свойств авокадо - полезные жиры, витамины, минералы, клетчатка
Авокадо, несомненно, является здоровой пищей, обладающей многими питательными свойствами. Косточковые плоды богаты полезными жирами, содержат множество витаминов и минералов, способствуют здоровому пищеварению и помогают контролировать вес.
Несмотря на высокую калорийность, зеленые авокадо могут быть частью сбалансированной диеты. Однако важно помнить о размере порции, так как высокое содержание жира означает высокую калорийность. Так что наслаждайтесь полезными фруктами как частью разнообразной диеты и комбинируйте авокадо с другими полезными продуктами, чтобы в полной мере воспользоваться их преимуществами для здоровья.
Вот почему авокадо так полезен
Высокое содержание полезных жиров
Авокадо известно своим высоким содержанием жира, что поначалу может вызывать беспокойство у многих людей.
Богат питательными веществами
Авокадо — это настоящий набор питательных веществ.
Они содержат множество витаминов и минералов, таких как витамин К, витамин Е, витамин С, калий и фолиевая кислота.
Клетчатка для здорового пищеварения
Авокадо содержит значительное количество клетчатки, необходимой для здорового пищеварения.
Антиоксидантные свойства
Авокадо содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут привести к воспалению и окислительному стрессу. Употребляя авокадо, вы можете защитить свое тело от этих вредных воздействий.
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