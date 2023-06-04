The Sun: онкологи назвали неочевидные симптомы рака щитовидной железы

«Диарея возникает из-за ускоренной работы всех систем организма, включая пищеварительную систему, вызванной гиперфункцией щитовидной железы», - сообщили медики.

«Голос становится хриплым, появляются необъяснимые боли в горле, возникают трудности при глотании и дыхании, а также кашель», - дополнили специалисты.

Развитие рака щитовидной железы может быть очень продолжительным по времени, постепенным, и это делает его малозаметным. Недуг часто обнаруживают на позднем этапе. Онкологи из NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) назвали неочевидные симптомы, которые могут возникать при развитии рака щитовидной железы и оставаться без внимания, так как их часто принимают за что-то менее опасное и обыденное. Об этом сообщило издание The Sun.Одним из таких неочевидных симптомов врачи назвали диарею. Они констатировали, что в случае рака повышается уровень кальцитонина, его увеличение ассоциируется с частыми походами в туалет. Кроме того, растущая на щитовидке опухоль провоцирует развитие гипертиреоза, который тоже способствует возникновению диареи.Онкологи добавили, что при заболевании раком щитовидной железы, на шее формируется узел, постепенно увеличивающийся со временем. Другим неочевидным симптомом они назвали красноту лица, непроизвольную потерю веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных причинах головной боли по утрам.

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