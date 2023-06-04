The Sun: онкологи назвали неочевидные симптомы рака щитовидной железы

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болезни щитовидной железы

По словам врачей, одним из признаков рака щитовиди является диарея.

Развитие рака щитовидной железы может быть очень продолжительным по времени, постепенным, и это делает его малозаметным. Недуг часто обнаруживают на позднем этапе. Онкологи из NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) назвали неочевидные симптомы, которые могут возникать при развитии рака щитовидной железы и оставаться без внимания, так как их часто принимают за что-то менее опасное и обыденное. Об этом сообщило издание The Sun.

Одним из таких неочевидных симптомов врачи назвали диарею. Они констатировали, что в случае рака повышается уровень кальцитонина, его увеличение  ассоциируется с частыми походами в туалет. Кроме того, растущая на щитовидке опухоль провоцирует развитие гипертиреоза, который тоже способствует возникновению диареи.

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«Диарея возникает из-за ускоренной работы всех систем организма, включая пищеварительную систему, вызванной гиперфункцией щитовидной железы», - сообщили медики.

Онкологи добавили, что при заболевании раком щитовидной железы, на шее формируется узел, постепенно увеличивающийся со временем. Другим неочевидным симптомом они назвали красноту лица, непроизвольную потерю веса.

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«Голос становится хриплым, появляются необъяснимые боли в горле, возникают трудности при глотании и дыхании, а также кашель», - дополнили специалисты.

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